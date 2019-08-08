4 балла
+16
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска потратили пять миллионов рублей за неделю

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

«Тупая овца», «педик», «скотобаза»: как ещё представители властей оскорбляли людей

сегодня 14:44 Политика 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 21 августа: пасмурно и холодно

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

«Соболям» с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

вчера 23:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

Рубрика: общество

21.08.2019 15:53

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Чиновники предложили штрафовать заблудившихся в лесу грибников; по статистике, за прошлый год в лесах России пропали более 600 человек.

Представители Калужской области выступили с предложением штрафовать людей, потерявшихся в лесу, чтобы возместить расходы, которые несёт служба спасения во время их поисков. По статистике за прошлый год, в лесах России пропали более 600 человек. Государству поиски обходятся очень дорого. Обычно на места отправляются многочисленные отряды сотрудников МЧС, специальная техника, обученные на поиски людей собаки. Это абсолютно безвозмездная помощь, главная цель которой – спасти потерявшихся и вернуть их семьям. По мнению калужских инициаторов, введение штрафа заставит людей, уходящих в лес, ответственнее относиться к собственной безопасности. Новосибирские поисковики в корне не согласны с такой инициативой.

«Это ужасная инициатива, которая приведёт к ещё большим бедам. Грибники будут ходить, теряться и пытаться выйти самостоятельно. Группы туристов в горных районах перестанут регистрироваться в МЧС. Всё это приведет к большому количеству трагедий, которые можно избежать», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Напомним, на прошлой неделе в Омской области более 400 человек, среди которых были сотрудники полиции, местные жители и волонтёры, с привлечением вертолёта силовиков искали трехлетнего ребенка, потерявшегося в лесу.

 

 

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Лиза Алерт инициатива

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска потратили пять миллионов рублей за неделю

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

«Тупая овца», «педик», «скотобаза»: как ещё представители властей оскорбляли людей

сегодня 14:44 Политика 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 21 августа: пасмурно и холодно

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

«Соболям» с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

вчера 23:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Мужчину со шрамами на руках семь дней ищут в Новосибирске вчера 21:05 Девушку ищут в Новосибирске после таинственного исчезновения в реабилитационном центре вчера 19:15

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...