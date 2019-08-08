«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

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Чиновники предложили штрафовать заблудившихся в лесу грибников; по статистике, за прошлый год в лесах России пропали более 600 человек.

Представители Калужской области выступили с предложением штрафовать людей, потерявшихся в лесу, чтобы возместить расходы, которые несёт служба спасения во время их поисков. По статистике за прошлый год, в лесах России пропали более 600 человек. Государству поиски обходятся очень дорого. Обычно на места отправляются многочисленные отряды сотрудников МЧС, специальная техника, обученные на поиски людей собаки. Это абсолютно безвозмездная помощь, главная цель которой – спасти потерявшихся и вернуть их семьям. По мнению калужских инициаторов, введение штрафа заставит людей, уходящих в лес, ответственнее относиться к собственной безопасности. Новосибирские поисковики в корне не согласны с такой инициативой.

«Это ужасная инициатива, которая приведёт к ещё большим бедам. Грибники будут ходить, теряться и пытаться выйти самостоятельно. Группы туристов в горных районах перестанут регистрироваться в МЧС. Всё это приведет к большому количеству трагедий, которые можно избежать», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Напомним, на прошлой неделе в Омской области более 400 человек, среди которых были сотрудники полиции, местные жители и волонтёры, с привлечением вертолёта силовиков искали трехлетнего ребенка, потерявшегося в лесу.