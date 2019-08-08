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ХК «Сибирь» определился с капитаном

Рубрика: общество, спорт

22.08.2019 08:14

фото с официального сайта ХК «Сибирь»

На официальном сайте хоккейного клуба назвали, кто поведёт игроков за собой; клуб выбрал капитана и ассистентов. 

Хоккейный клуб «Сибирь» назвал имя капитана команды на предстоящий игровой сезон. Им стал Александр Логинов.

Логинов родился в Уфе, и первые хоккейные шаги делал в юлаевской школе. Карьеру хоккеиста также начал в составе «Салавата Юлаева», в числе игроков которого через три года стал чемпионом России. Позже он играл за нефтекамский «Торос», чешскую «Энергию», нижегородский «Торпедо», также его карьера продолжалась в командах Хабаровска и Екатеринбурга. 

В сезоне 2019/2020 Логинов не просто играет за новосибирскую «Сибирь» – он стал капитаном команды. 

Ассистентами капитана назначены Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Маловзоров. 

Напомним, 18 августа сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску.

Татьяна Картавых

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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вчера 19:51 Общество 0 Коммент.

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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