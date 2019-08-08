ХК «Сибирь» определился с капитаном

фото с официального сайта ХК «Сибирь»

На официальном сайте хоккейного клуба назвали, кто поведёт игроков за собой; клуб выбрал капитана и ассистентов.

Хоккейный клуб «Сибирь» назвал имя капитана команды на предстоящий игровой сезон. Им стал Александр Логинов.

Логинов родился в Уфе, и первые хоккейные шаги делал в юлаевской школе. Карьеру хоккеиста также начал в составе «Салавата Юлаева», в числе игроков которого через три года стал чемпионом России. Позже он играл за нефтекамский «Торос», чешскую «Энергию», нижегородский «Торпедо», также его карьера продолжалась в командах Хабаровска и Екатеринбурга.

В сезоне 2019/2020 Логинов не просто играет за новосибирскую «Сибирь» – он стал капитаном команды.

Ассистентами капитана назначены Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Маловзоров.

Напомним, 18 августа сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску.