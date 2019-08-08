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Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 15:45

СКРИНШОТы из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКОНТАКТЕ»; www.google.com; prawdom.ru

В ночь с 20 на 21 августа обвалилась крыша дома в Заельцовском районе Новосибирска; обрушение произошло всего в нескольких метрах от спящей хозяйки квартиры и её ребёнка. 

Женщина с несовершеннолетним ребёнком чуть не погибла из-за обвала потолка в собственной квартире в Новосибирске. О происшествии Сиб.фм сообщили местные жители. 

В ночь с 20 на 21 августа 2019 года в доме № 20 на улице 2-й Шевцовой произошёл обвал крыши и потолочных перекрытий. Обломки и строительный мусор завалили одну из комнат квартиры № 9 на втором этаже здания. В это время в помещении находилась хозяйка вместе со своим ребёнком. Трагедии удалось избежать чудом – жители находились в другой части комнаты, однако тяжёлые обломки завалили дверь, и женщина с ребёнком оказалась заперта. Освободили «заложников» спасатели МАСС. 

После случившегося Сиб.фм отправил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой предоставить информацию по данному ЧП. В ответном письме сотрудники пресс-службы мэрии подтвердили факт обрушения и объяснили, что кровля рухнула во время проведения работ по капитальному ремонту крыши.

«В настоящее время подрядной организацией, ведущей работы по капитальному ремонту крыши, проводятся работы по разбору завала от обрушения», – говорится в тексте сообщения. 

На месте происшествия уже побывали представители мэрии. Для починки крыши сотрудники администрации пообещали предоставить субсидию. Ремонт, по их словам, будет завершён до 15 сентября 2019 года. На данный момент решается вопрос о предоставлении жителям, пострадавшим из-за ЧП, жилья в маневренном фонде.

Согласно паспорту объекта, десятиквартирный дом на улице 2-й Шевцовой, № 20 был построен 60 лет назад. Будет ли квартира безопасна для жильцов после окончания ремонта – неизвестно. Согласно данным, указанным на сайте prawdom.ru, ремонт кровли, едва не стоивший жизни матери с ребёнком, обошёлся в 571 тысячу 872 рубля. 

Напомним, в августе этого года семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия Новосибирск крыша ветхое жильё

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