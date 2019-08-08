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Кандидаты в мэры Новосибирска потратили пять миллионов рублей за неделю

Рубрика: общество

21.08.2019 15:08

Фото с сайта pixabay.com

Совокупный размер избирательных фондов кандидатов в мэры Новосибирска за прошедшую неделю составил около 32 миллионов рублей; расходы с начала предвыборной компании – 27,7 миллиона рублей.

За прошедшую неделю совокупный избирательный фонд кандидатов в мэры Новосибирска увеличился на 6 млн рублей. Сейчас он составляет чуть более 37,9 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов опубликовал накануне городской избирком.

По данным отчёта, в пятёрку лидеров как по доходам, так и по расходам по-прежнему входят Данияр Сафиуллин, Евгений Лебедев, Наталья Пинус, Анатолий Локоть и Сергей Бойко. Больше всех – на 2 млн рублей, размер избирательного фонда увеличил Анатолий Локоть. Теперь у него 5,5 млн руб. На 1 185 480 рублей увеличил актив лидер по средствам Данияр Сафиуллин. У него сейчас 8 500 840 рублей. Евгений Лебедев увеличил размер предвыборного бюджета до 7 430 000. За неделю он добавил 700 тысяч рублей. Наталья Пинус добавила 1 005 000 рублей и довела размер избирательного фонда до 6 100 129 рублей. Сергей Бойко увеличил бюджет на 343 435,98 рубля. Сейчас у него 1 604 647 рублей.

Впервые средства на агитацию появились в избирательных фондах Алексея Крестьянова – 60 тысяч рублей, и Муххамед-Али Хаюрина – 50 тысяч рублей. Правда, они их тут же и потратили. А вот Дмитрий Холявченко, получивший на неделе 320 100 рублей, израсходовал 198 000 рублей.

За неделю все кандидаты потратили 5 млн рублей. А всего с начала агитационной кампании кандидаты в мэры потратили 27,7 млн рублей. Больше всего на предвыборную агитацию на прошедшей неделе потратил Евгений Лебедев – 1 641 955 рублей, а с начала кампании – 6 227 851 рубль. Данияр Сафиуллин за неделю израсходовал 1 412 990,26 рубля, а с начала компании – 8 475 301,26 рубля. Расходы Анатолия Локтя составили 1 309 880 и 4 021 554,02 рубля за неделю и всего соответственно. Траты Сергея Бойко за неделю составили 338 095 рубля, а с начала кампании – 1 597 167,18 рубля. Меньше всего за неделю на агитацию направила Наталья Пинус – 46 060 рублей. А с начала кампании она израсходовала 5 051 338 рублей.

Напомним, совокупный размер избирательных фондов на 12 августа составил 26 миллионов рублей.

 

Анатолий Якимов

Теги: финансы выборы Новосибирск кандидаты

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