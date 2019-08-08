Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев

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Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцевРубрика: общество
21.08.2019 08:43
Фото с сайта Новосибирского отделения фонда социального страхования
Письма о компенсационных начислениях приходят на адрес электронной почты от имени Фонда социального страхования; специалисты советуют такие сообщения игнорировать.
За последние несколько недель в интернете активизировались мошенники. Вам на электронную почту поступает сообщение о якобы положенных крупных выплатах. Отправителем значится управление контроля социального обеспечения. Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ предупреждает, что такие письма они не рассылают.
По сообщению сайта ведомства, в письмах указана тема: «вам полагаются начисления компенсационного характера». Если адресат пройдет по указанной ссылке, то в компьютер проникает вирус, блокирующий систему полностью. За разблокировку компьютера мошенники просят перечислить деньги.
В Новосибирском региональном отделении фонда социального страхования РФ в случае поступления подобных писем просят обращаться в правоохранительные органы или в региональное отделение фонда.
Напомним, 29 июля Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор трём гражданам за интернет-мошенничество.
Анатолий Якимов
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