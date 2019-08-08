На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

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Массовые рейды пройдут по поручению губернатора; это связано с гибелью мужчины от взрыва снаряда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правоохранительным органам проверить пункты, занимающихся сбором и переработкой металлолома, в связи со смертью мужчины из-за взрыва снаряда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейды проведут сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления Росгвардии до конца сентября. А региональный минпромторг в рамках своих полномочий проверит пункты приёма металлолома на предмет законности их деятельности.

Отмечается, что опытные организации знают, как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов, однако они не всегда сообщают о таких находках правоохранителям.

Ранее Сиб.фм писал, что 16 августа около 11 часов утра прогремел взрыв на металлобазе, расположенной в Кировском районе. 45-летний рабочий получил травму головы, несовместимую с жизнью, после того как при распиле взорвался артиллерийский снаряд.

Напомним, 19 августа в мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв.