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Непристёгнутый водитель погиб после столкновения с автобусной остановкой в Абакане

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 13:24

ФОТО С САЙТА УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ АБАКАНУ

Автомобиль Lada Kalina врезался в автобусную остановку в столице Хакасии; никто из пешеходов не пострадал. 

В Хакасии сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Абакане в ночь с 20 на 21 августа 2019 года, сообщает пресс-служба городского Управления МВД. 

По данным инспекторов, автомобиль Lada Kalina двигался по улице Пушкина. Около 01:18 водитель не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате столкновения 41-летний мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 

Известно, что водитель не был пристёгнут. Как видно на фото с места аварии, автомобиль лишился правого колеса, а вся его передняя часть сильно деформировалась. 

Что стало причиной ДТП, теперь предстоит выяснить оперативникам. 

Напомним, в середине августа смертельное ДТП произошло в Новосибирской области – микроавтобус с восемью пассажирами вылетел в кювет.  

 

Александр Шпак

Теги: происшествия ДТП Хакасия

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сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

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вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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