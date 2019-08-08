Непристёгнутый водитель погиб после столкновения с автобусной остановкой в Абакане

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Непристёгнутый водитель погиб после столкновения с автобусной остановкой в АбаканеРубрика: проиcшествия
21.08.2019 13:24
ФОТО С САЙТА УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ АБАКАНУ
Автомобиль Lada Kalina врезался в автобусную остановку в столице Хакасии; никто из пешеходов не пострадал.
В Хакасии сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Абакане в ночь с 20 на 21 августа 2019 года, сообщает пресс-служба городского Управления МВД.
По данным инспекторов, автомобиль Lada Kalina двигался по улице Пушкина. Около 01:18 водитель не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате столкновения 41-летний мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Известно, что водитель не был пристёгнут. Как видно на фото с места аварии, автомобиль лишился правого колеса, а вся его передняя часть сильно деформировалась.
Что стало причиной ДТП, теперь предстоит выяснить оперативникам.
Напомним, в середине августа смертельное ДТП произошло в Новосибирской области – микроавтобус с восемью пассажирами вылетел в кювет.
Александр Шпак
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