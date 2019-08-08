Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

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Незаконного торговца оружием задержали в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
21.08.2019 19:10
Фото с сайта Pixabay.com
В квартире подозреваемого нашли три пистолета, несколько магазинов, глушитель, патроны и запчасти для оружия.
40-летний новосибирец задержан за незаконную торговлю оружием, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В квартире подозреваемого полицейские нашли запчасти для оружия, глушитель, 800 патронов, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, а также три пистолета: два – системы Макарова и один «Байкал». Также оперативники сообщили, что квартира не принадлежала оружейнику, он её снимал.
Всё оружие и запчасти у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу. На данный момент специалисты выяснили, что все боеприпасы пригодны для использования. Мужчина, у которого нашли оружие, сейчас находится под стражей. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»
Напомним, в июле 2019 года подозреваемого в убийстве новосибирского спецназовца задержали в Армении.
Дарья Мелехова
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