Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

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В квартире подозреваемого нашли три пистолета, несколько магазинов, глушитель, патроны и запчасти для оружия.

40-летний новосибирец задержан за незаконную торговлю оружием, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В квартире подозреваемого полицейские нашли запчасти для оружия, глушитель, 800 патронов, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, а также три пистолета: два – системы Макарова и один «Байкал». Также оперативники сообщили, что квартира не принадлежала оружейнику, он её снимал.

Всё оружие и запчасти у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу. На данный момент специалисты выяснили, что все боеприпасы пригодны для использования. Мужчина, у которого нашли оружие, сейчас находится под стражей. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»

Напомним, в июле 2019 года подозреваемого в убийстве новосибирского спецназовца задержали в Армении.