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Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 19:10

Фото с сайта Pixabay.com

В квартире подозреваемого нашли три пистолета, несколько магазинов, глушитель, патроны и запчасти для оружия.

40-летний новосибирец задержан за незаконную торговлю оружием, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

В квартире подозреваемого полицейские нашли запчасти для оружия, глушитель, 800 патронов, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, а также три пистолета: два – системы Макарова и один «Байкал». Также оперативники сообщили, что квартира не принадлежала оружейнику, он её снимал.

Всё оружие и запчасти у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу. На данный момент специалисты выяснили, что все боеприпасы пригодны для использования. Мужчина, у которого нашли оружие, сейчас находится под стражей. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»

Напомним, в июле 2019 года подозреваемого в убийстве новосибирского спецназовца задержали в Армении.

Дарья Мелехова

Теги: полиция МВД Новосибирск

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сегодня 19:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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