Новосибирск может лишиться плавучего фонтана

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Новосибирск может лишиться плавучего фонтанаРубрика: общество
21.08.2019 13:45
фото с сайта ОК.ру
Нынешний сезон может стать последним, когда в районе парка «Городское начало» новосибирцев радует плавучий фонтан; город рискует лишиться крупнотоннажного крана для его транспортировки.
Последний плавучий фонтан может навсегда исчезнуть из Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
Жители города уже успели забыть о том, что прежде на набережной били три плавучих фонтана. Две крайние конструкции находятся в сильно изношенном состоянии. Самую большую – центральную – смогли реанимировать ценой больших усилий. Как отметил начальник горфонтана, в других городах, где имелись подобные плавучие конструкции, они давно вышли из строя.
«Денег на содержание плавучих фонтанов требуется всё больше и больше – сказываются огромный износ и отсутствие запчастей, многие из которых больше не выпускаются. Но это не главная проблема. Сегодня по частям распродают речной порт, а только там имеется крупнотоннажный кран, который способен поднять фонтан, который весит порядка 40 тонн, и загрузить его на баржу для зимнего хранения, или, наоборот, после зимы снова спустить на воду. Кран тоже выставлен на продажу», – сообщил Сиб.фм начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
У муниципалитета нет возможности влиять на собственников речпорта. На осень договорённость поднять фонтан есть, а вот что будет весной – неизвестно. Других вариантов спуска конструкции на воду и подъёма для консервации пока не найдено. Крупнотоннажные краны, которые могли бы поднять фонтан с земли, нанесут больше ущерба, так как попросту раздавят набережную своим весом.
По словам Валерия Науменко, власти Новосибирска и области ведут переговоры с собственниками речпорта о сохранении в регионе единственного крупнотоннажного портового крана.
Напомним, в день ВДВ в Новосибирске спустили все фонтаны.
Татьяна Картавых
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