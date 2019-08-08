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Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 19:10

фото PIXABAY.COM

На предприятии «Вторчемет Сибирь» обнаружили металлические конструкции с городских улиц; металлобаза объявила о законности покупки ограждений. 

Компания «Вторчемет Сибирь» заявила о своей непричастности к приему украденных с улиц города чугунных ограждений. Об этом сообщается в официальном письме, направленном в редакцию Сиб.фм.

Как мы сообщали ранее, 16 августа на металлобазе произошёл взрыв артиллерийского снаряда. Погиб один из рабочих. А в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве региона была озвучена информация о том, что на складе предприятия обнаружены пропавшие с улиц города чугунные решётки. Также прозвучало предложение приостановить и полностью прекратить деятельность предприятия. 

«В ходе следственной проверки был опрошен ломосдатчик, у которого «Вторчермет Сибирь» приобрел чугунные ограждения. В распоряжение следователя были переданы документы, подтверждающие законность получения ломосдатчиком металлолома», — написано в документе.

Также отмечается, что ограждения были демонтированы в ходе благоустройства территории на улице Коммунистическая, 33а. 

Во "Вторчемет Сибирь" в разговоре с корреспондентом Сиб.фм уточнили, что не могут сообщить, кто же продал компании компании металлические конструкции, поскольку эти сведения составляют тайну следствия. Редакция Сиб.фм подготовила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для получения дополнительной информации.

Напомним, в конце июня вандалы украли кресты и оградки с кладбища в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область происшествия металл

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