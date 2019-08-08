Новосибирским предпринимателям дадут советы по улучшению качества сервиса

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Новосибирским предпринимателям дадут советы по улучшению качества сервисаРубрика: бизнес, общество
22.08.2019 09:00
фото Жанны Прашкевич
Один из лучших экспертов по сервису в СНГ расскажет, как повысить уровень бизнеса; два практикума пройдут в один день.
Два практикума специалиста по сервису Жанны Прашкевич пройдут 7 сентября в Новосибирске. Мастер-классы будут называться «Стандартизация сервиса» и «Управление сервисными командами».
Жанна Прашкевич – одна из лучших экспертов по сервису в СНГ, куратор и тренер Novikov School, которую учредили Аркадий Новиков и Юлия Митрович.
Прежде всего, мероприятие необходимо для всех бизнесменов, в чьих компаниях достаточно большое значение имеет сервис. В том числе послушать Жанну будет полезно тем, кто работает в индустрии гостеприимства: в ресторанах и отелях.
Автор передовых учебных и мотивирующих систем для персонала в области психологии сервиса расскажет, как ввести стандарты обслуживания в компании и как добиться их соблюдения. Жанна ответит на вопрос, как грамотно применять материальную и нематериальную мотивацию, чтобы сотрудники «горели» за развитие бизнеса. Также специалист подскажет, как правильно рассчитывать окупаемость.
Напомним, 19 июля в Новосибирске прошёл бизнес-пикник «Харизмы».
Никита Минин
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