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Новосибирцев позвали в Шерегеш: обзор цен

Рубрика: общество

22.08.2019 07:53

фото со страницы группы "Шерегеш" в социальной сети "ВКонтакте", скриншоты с официального сайта курорта "Шерегеш"

Популярный сибирский горнолыжный курорт открыл бронирование путёвок на предстоящий зимний сезон; цены кусаются. 

Сибирский горнолыжный курорт Шерегеш предложил любителям зимнего активного отдыха заранее забронировать места на предстоящий сезон. 

На сайте курорта уже выложен новый прайс-лист от самых дешёвых отелей до элитных номеров. Сиб.фм. Провёл небольшой мониторинг. 

Самые недорогие номера предлагает на данный момент отели “Сугроб, “Малка” и “Политех”. Бюджетные варианты прописаны от 200 до 1000 рублей. Это на официальной странице курорта. 

При входе на страницу отеля “Сугроб”, например, самая низкая цена из 200 рублей превращается в 1200 рублей за два места в шестиместном хостеле на шесть человек. То есть, сутки стоят вовсе не 200, а 600 рублей. 

Следующий по цене “Малка” предложенное на главной странице заселение за 600 рублей, при входе на страницу отеля, превращает в 900 с человека в сутки. Тот же хостел с двумя двухъярусными кроватями в номере на четверых. 

Гостиница "Политех" предлагает на своей официальной странице разместиться за 1000 рублей с человека в двухместном номере в сутки. Но в этом отеле большинство комнат уже забронированы. 

Самые дорогие номера в Шерегеше предлагают в отдельно стоящих живописных местах. Так, например, снять рубленый из кедрового бревна шале “Лесная сказка”, который оборудован всем необходимым, обойдётся минимум в шесть тысяч рублей с человека. 

Напомним, 21 мая Шерегеш в рамках процедуры банкротства выставил свои долги на продажу.

Татьяна Картавых

Теги: горные лыжи Кузбасс Шерегеш курорт

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вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:37 Общество 0 Коммент.

Выгоревшие леса Сибири станут степью – российские учёные

вчера 19:51 Общество 0 Коммент.

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

вчера 19:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

вчера 19:10 Общество 0 Коммент.

Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

вчера 18:26 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина отпустили из СИЗО вместе с женой

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

вчера 15:34 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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