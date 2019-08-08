Новосибирцев позвали в Шерегеш: обзор цен

фото со страницы группы "Шерегеш" в социальной сети "ВКонтакте", скриншоты с официального сайта курорта "Шерегеш"

Популярный сибирский горнолыжный курорт открыл бронирование путёвок на предстоящий зимний сезон; цены кусаются.

Сибирский горнолыжный курорт Шерегеш предложил любителям зимнего активного отдыха заранее забронировать места на предстоящий сезон.

На сайте курорта уже выложен новый прайс-лист от самых дешёвых отелей до элитных номеров. Сиб.фм. Провёл небольшой мониторинг.

Самые недорогие номера предлагает на данный момент отели “Сугроб, “Малка” и “Политех”. Бюджетные варианты прописаны от 200 до 1000 рублей. Это на официальной странице курорта.

При входе на страницу отеля “Сугроб”, например, самая низкая цена из 200 рублей превращается в 1200 рублей за два места в шестиместном хостеле на шесть человек. То есть, сутки стоят вовсе не 200, а 600 рублей.

Следующий по цене “Малка” предложенное на главной странице заселение за 600 рублей, при входе на страницу отеля, превращает в 900 с человека в сутки. Тот же хостел с двумя двухъярусными кроватями в номере на четверых.

Гостиница "Политех" предлагает на своей официальной странице разместиться за 1000 рублей с человека в двухместном номере в сутки. Но в этом отеле большинство комнат уже забронированы.

Самые дорогие номера в Шерегеше предлагают в отдельно стоящих живописных местах. Так, например, снять рубленый из кедрового бревна шале “Лесная сказка”, который оборудован всем необходимым, обойдётся минимум в шесть тысяч рублей с человека.

Напомним, 21 мая Шерегеш в рамках процедуры банкротства выставил свои долги на продажу.