Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

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Жители Новосибирска посадят сотни деревьев в сквере за Оперным; в рамках акции пройдут художественные мастер-классы.

Экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14 до 19 часов.

Вы сможете весело провести время под зажигательную музыку, попробовать вкуснейшие угощения и, главное, – своими руками посадить деревья, чтобы благоустроить сквер. Обещаем, скучно точно не будет!

Особым сюрпризом для жителей города станут два двухчасовых мастер-класса от студии живописи «Жар-птица». На них взрослые смогут научиться рисовать акрилом, а дети попробуют изобразить дружелюбного медведя гуашью. Записаться на мастер-класс можно будет в день проведения акции на самом мероприятии, либо выиграть билет на участие в розыгрыше на странице акции «ВКонтакте».

Ещё на площадке будет присутствовать официальный партнёр мероприятия – компания Tikkurila, которая является ведущей в области производства декоративных лакокрасочных материалов в Финляндии, Швеции и России. Для мероприятия Tikkurila предоставит аттракцион «Чудо-шар». Любопытные гости смогут забраться в сферу и сделать уникальное фото.

Во время акции будет действовать площадка «Покрась дерево, оставь частичку себя», где жители города Новосибирска смогут поэкспериментировать с цветами и выкрасить деревянные инсталляции на свой вкус.

Напомним, в середине августа новосибирцам предложили благоустроить сквер за Оперным.