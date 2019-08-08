Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина пожаловался на новосибирцев, которые без необходимости звонят в скорую; некоторые не могут отличить больного человека от мешка с мусором.

Крик души – водитель скорой помощи опубликовал запись в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в которой упрекнул новосибирцев в том, что они регулярно без необходимости обращаются за медицинской помощью. По его словам, в настоящее время около 90 % всех звонков в скорую – это «пустые» вызовы.

«Например, вызов к пьяному на улице. Если уж такие сердобольные, почему сами не попытаетесь проверить состояние "больного"», – пишет Иван Иванов негодующий водитель скорой. Он отмечает, что некоторые даже не могут разобраться, лежит перед ними человек или мусорный мешок. Люди просто набирают 03 и уходят с чистой совестью.

Иван сетует, что местные жители звонят в скорую из-за мелочей: небольшой температуры, пореза пальца, поноса, тошноты.

«Если вы так печётесь о своей жизни и здоровье, попробуйте просто обзавестись дома аптечкой», – советует водитель.

Комментаторы не оценили высказывание Ивана:

«Либо увольняйся, либо не ной».

«Нас призывают заниматься самолечением?»

«Потрогать пьянь, нарка или бомжа руками? Получить сифилис, гепатит или СПИД – чтоб ты не поехал на вызов? Иди в таксисты».

Напомним, в начале июня скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове.