Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

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Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякамРубрика: общество, проиcшествия
21.08.2019 13:58
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Мужчина пожаловался на новосибирцев, которые без необходимости звонят в скорую; некоторые не могут отличить больного человека от мешка с мусором.
Крик души – водитель скорой помощи опубликовал запись в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в которой упрекнул новосибирцев в том, что они регулярно без необходимости обращаются за медицинской помощью. По его словам, в настоящее время около 90 % всех звонков в скорую – это «пустые» вызовы.
«Например, вызов к пьяному на улице. Если уж такие сердобольные, почему сами не попытаетесь проверить состояние "больного"», – пишет Иван Иванов негодующий водитель скорой. Он отмечает, что некоторые даже не могут разобраться, лежит перед ними человек или мусорный мешок. Люди просто набирают 03 и уходят с чистой совестью.
Иван сетует, что местные жители звонят в скорую из-за мелочей: небольшой температуры, пореза пальца, поноса, тошноты.
«Если вы так печётесь о своей жизни и здоровье, попробуйте просто обзавестись дома аптечкой», – советует водитель.
Комментаторы не оценили высказывание Ивана:
«Либо увольняйся, либо не ной».
«Нас призывают заниматься самолечением?»
«Потрогать пьянь, нарка или бомжа руками? Получить сифилис, гепатит или СПИД – чтоб ты не поехал на вызов? Иди в таксисты».
Напомним, в начале июня скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове.
Никита Минин
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