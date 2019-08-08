4 балла
+15
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирск может лишиться плавучего фонтана

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

«Соболям» с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

вчера 23:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 13:58

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина пожаловался на новосибирцев, которые без необходимости звонят в скорую; некоторые не могут отличить больного человека от мешка с мусором. 

Крик души – водитель скорой помощи опубликовал запись в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в которой упрекнул новосибирцев в том, что они регулярно без необходимости обращаются за медицинской помощью. По его словам, в настоящее время около 90 % всех звонков в скорую – это «пустые» вызовы. 

«Например, вызов к пьяному на улице. Если уж такие сердобольные, почему сами не попытаетесь проверить состояние "больного"», – пишет Иван Иванов негодующий водитель скорой. Он отмечает, что некоторые даже не могут разобраться, лежит перед ними человек или мусорный мешок. Люди просто набирают 03 и уходят с чистой совестью.

Иван сетует, что местные жители звонят в скорую из-за мелочей: небольшой температуры, пореза пальца, поноса, тошноты. 

«Если вы так печётесь о своей жизни и здоровье, попробуйте просто обзавестись дома аптечкой», – советует водитель.

Комментаторы не оценили высказывание Ивана:

«Либо увольняйся, либо не ной».

«Нас призывают заниматься самолечением?»

«Потрогать пьянь, нарка или бомжа руками? Получить сифилис, гепатит или СПИД – чтоб ты не поехал на вызов? Иди в таксисты».

Напомним, в начале июня скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область скорая помощь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирск может лишиться плавучего фонтана

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

«Соболям» с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

вчера 23:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирск может лишиться плавучего фонтана сегодня 13:45 Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе сегодня 12:57

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском