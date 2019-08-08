Новый учебный год НГУ встретит массовыми играми

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Рубрика: общество

22.08.2019 07:12

Скриншот из промо к Open space picnic

Большой научный пикник в крупнейшем университете Новосибирска позволит первокурсникам познакомиться с преподавателями, а школьникам определиться с будущим учебным заведением.

Новосибирский государственный университет проведёт очередной научный пикник Open space picnic в честь начала учебного года. Мероприятие пройдёт 2 сентября, сообщает группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году темой пикника станут игры в разных жанрах: спортивные, компьютерные, настольные и многие другие. Во внутреннем дворе вуза можно будет найти палаточные лаборатории. На большой сцене посетители послушают выступление ректора, деканов факультетов и научных сотрудников. Также на территории вуза разместятся фудкорт, спортивная площадка и зона для чтения.

На пикнике первокурсники смогут познакомиться друг с другом и с преподавателями, а школьники определиться с выбором университета. Будет чем заняться и детям: студенты и педагоги расскажут настолько просто о сложных вещах, что это будет понятно даже маленьким гостям.

Open space picnic прохоидит с 2015 года. Каждый пикник не похож на предыдущий: разные темы, развлечения, выступления. В первые четыре года мероприятие проходило на тему «Звёздных войн», супергероев, «Назад в будущее» и «Парка юрского периода».

Напомним, в августе 2019 года фестиваль уличных театров открылся в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: НГУ Новосибирск Пикник

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вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

вчера 15:34 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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