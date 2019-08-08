Новый учебный год НГУ встретит массовыми играми

Скриншот из промо к Open space picnic

Большой научный пикник в крупнейшем университете Новосибирска позволит первокурсникам познакомиться с преподавателями, а школьникам определиться с будущим учебным заведением.

Новосибирский государственный университет проведёт очередной научный пикник Open space picnic в честь начала учебного года. Мероприятие пройдёт 2 сентября, сообщает группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году темой пикника станут игры в разных жанрах: спортивные, компьютерные, настольные и многие другие. Во внутреннем дворе вуза можно будет найти палаточные лаборатории. На большой сцене посетители послушают выступление ректора, деканов факультетов и научных сотрудников. Также на территории вуза разместятся фудкорт, спортивная площадка и зона для чтения.

На пикнике первокурсники смогут познакомиться друг с другом и с преподавателями, а школьники определиться с выбором университета. Будет чем заняться и детям: студенты и педагоги расскажут настолько просто о сложных вещах, что это будет понятно даже маленьким гостям.

Open space picnic прохоидит с 2015 года. Каждый пикник не похож на предыдущий: разные темы, развлечения, выступления. В первые четыре года мероприятие проходило на тему «Звёздных войн», супергероев, «Назад в будущее» и «Парка юрского периода».

Напомним, в августе 2019 года фестиваль уличных театров открылся в Новосибирске.