Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

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Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять летРубрика: афиша, общество
21.08.2019 15:34
Фото предоставлено концертным агентством «Авокадо»
Ирина Богушевская приезжает в Академгородок со своей новой программой; поклонники с нетерпением ждут встречи с непревзойдённой, нежной, искренней и очень душевной музыкой в её исполнении.
29 сентября в Новосибирске выступит Ирина Богушевская. Последний раз артистка приезжала в наш город пять лет назад.
Она не только исполняет, но и сама пишет слова и музыку для всего своего репертуара, превращая события своей жизни в песни-истории, мини-спектакли. Артистка создаёт музыку в стиле театрализованный джаз или кабаре-рок. Принципиально работает только с живым звуком; после сольного концерта в Кремле с 2005 года гастролирует со своим коллективом на лучших площадках страны.
Новая программа Ирины Богушевской – это не просто уникальный и неповторимый калейдоскоп жанров и настроений от кабаре и театрального джаза до горячих ритмов латино и широких светлых баллад. Это действо, выстроенное по всем канонам драматургии, это путешествие лирической героини, которая проходит череду испытаний и возвращается с рассказами об их преодолении.
Итак, не открывая всех карт, скажем лишь, что сейчас Вселенная артистки полна света и радости, которыми она с удовольствием поделится с публикой. А помогут ей в этом лучшие московские музыканты, с которыми она выступает уже много лет, так что они понимают друг друга с полуслова. Как всегда – никакой фонограммы! Только живая музыка, только свежевыжатые эмоции. Приходите и разделите их с нами!
Дата и время: 29 сентября в 19:00
Место: Академгородок, Дом Учёных (Морской проспект, 23).
Напомним, 15 июня в рамках фестиваля «Потепление» в Новосибирске выступила Диана Арбенина.
Анатолий Якимов
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