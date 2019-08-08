Под Новосибирском произошло землетрясение

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Под Новосибирском произошло землетрясениеРубрика: общество
21.08.2019 14:07
Фото Google.com
В ночь на 21 августа в Новосибирской области произошло землетрясение силой 3,1 балла; эпицентр находился в пяти километрах от деревни Девкино.
В Новосибирской области произошло землетрясение. Как сообщает сайт Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в пяти километрах от деревни Девкино Искитимского района вечером 20 августа.
Напомним, 10 августа землетрясение произошло в Кемеровской области.
Анатолий Якимов
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