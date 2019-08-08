Погода в Новосибирске 21 августа: пасмурно и холодно

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В середине рабочей недели в Новосибирской области будет сохраняться пасмурная и прохладная погода; местами пройдут дожди и ожидаются грозы.

Над Новосибирской областью расположился циклон, который принёс осеннюю погоду. По данным сайта gismeteo.ru, 21 августа на территории нашего региона ожидается переменная облачность с прояснениями. В течение дня возможны осадки в виде дождя. Во второй половине дня – грозы с усилением ветра.

Температура воздуха днём +15…+17 градусов, ночью синоптики прогнозируют понижение до +9…+11. Ветер западный 2-4 метра в секунду с порывами до 7-9. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, к вечеру будет падать.

Напомним, 20 августа синоптики рассказали о том, как долго в Новосибирской области сохранится дождливая погода.