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Попытавшейся сжечь бывшего мужа жительнице Кузбасса вынесли приговор

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 17:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В ноябре 2018 года жительница Яшкинского района из ревности облила экс-супруга бензином и подожгла; у мужчины диагностировали ожоги почти трети поверхности тела. 

Суд вынес приговор жительнице одного из посёлков в Яшкинском районе Кемеровской области, обвинённой в покушении на убийство человека с особой жестокостью, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Как выяснили следователи, обвиняемая выпивала в компании своего бывшего мужа и его новой возлюбленной. Во время застолья женщины поссорились из ревности, и экс-супруга облила мужчину бензином и подожгла. Объятый пламенем кузбассовец выбежал на улицу и прыгнул в снег. Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Обожжённого мужчину доставили в больницу – более 30 % его тела были поражены огнём.

Жестокую ревнивицу суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Напомним, в июне этого года в Омской области сиделка подожгла пенсионера.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия приговор Кузбасс

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сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 21 августа: пасмурно и холодно

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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