Попытавшейся сжечь бывшего мужа жительнице Кузбасса вынесли приговор

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Попытавшейся сжечь бывшего мужа жительнице Кузбасса вынесли приговорРубрика: проиcшествия
21.08.2019 17:44
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В ноябре 2018 года жительница Яшкинского района из ревности облила экс-супруга бензином и подожгла; у мужчины диагностировали ожоги почти трети поверхности тела.
Суд вынес приговор жительнице одного из посёлков в Яшкинском районе Кемеровской области, обвинённой в покушении на убийство человека с особой жестокостью, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Как выяснили следователи, обвиняемая выпивала в компании своего бывшего мужа и его новой возлюбленной. Во время застолья женщины поссорились из ревности, и экс-супруга облила мужчину бензином и подожгла. Объятый пламенем кузбассовец выбежал на улицу и прыгнул в снег. Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Обожжённого мужчину доставили в больницу – более 30 % его тела были поражены огнём.
Жестокую ревнивицу суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, в июне этого года в Омской области сиделка подожгла пенсионера.
Александр Шпак
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