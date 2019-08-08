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Герой Советского Союза Александр Анцупов умер в Новосибирске

Рубрика: общество

21.08.2019 20:37

Фото правительства Новосибирской области

Герой Великой Отечественной войны Александр Анцупов скончался в возрасте 95 лет; звезду Героя Советского Союза он получил за доблестное форсирование Днепра осенью 1943 года.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Анцупов скончался в Новосибирске. Сегодня, 21 августа соболезнования появились на сайте правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Александр Яковлевич Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха ныне Коченёвского района Новосибирской области в крестьянской семье. В 1942 году работник завода был призван в армию и после училища направлен на фронт в качестве командира отделения автоматчиков. Участвовал в сражении на Орловско-Курской дуге, в 22 сентября 1943 года первым переправился через Днепр на самодельном плоту. 

«Наш земляк Александр Анцупов молодым 19-летним юношей был удостоен самой высокой государственной награды — Звезды Героя Советского Союза — за отвагу, проявленную во время форсирования Днепра. Многочисленные ранения не помешали ему до конца выполнить свой воинский долг и победителем вернуться в родную Сибирь. Всем нам будет не хватать этого мужественного, принципиального, доброго, искреннего человека. Низко склоняю голову и скорблю о Солдате, Герое!», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После войны Александр Анцупов проработал в системе потребительской кооперации председателем правления Верх-Карасукского рабкоопа двадцать восемь лет. На пенсии активно участвовал в ветеранском движении Новосибирской области и патриотическом воспитании молодёжи.    

«Имя Александра Яковлевича известно каждому новосибирцу, вся его жизнь была посвящена служению Родине.  Несмотря на возраст, Александр Яковлевич был активным деятелем ветеранского движения, принимал участие во встречах со школьниками и молодёжью, курсантами и общественниками, занимался краеведческой работой. Сегодня Новосибирская область понесла тяжелую, невосполнимую утрату», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  

В 2019 году Александру Яковлевичу Анцупову присвоили звание Почётного гражданина Новосибирской области, а летом этого года было принято решение назвать в честь Героя Советского Союза одну из улиц Новосибирска.

Напомним, 26 апреля в Новосибирске скончался Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров.

Никита Манько

Теги: ветераны трагедии ВОВ

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Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

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сегодня 18:26 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске резко обмелела Обь

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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