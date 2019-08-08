Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

Лента новостейПредложить новость
Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей
Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев
В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Прибытие трёх рейсов задерживается в ТолмачёвоРубрика: общество
21.08.2019 10:32
Фото со станицы аэропорта Толмачёво в социальной сети «ВКонтакте»
Самолёты из Братска, Иркутска и Красноярска не прибыли вовремя в Новосибирск; причина задержки – плохие погодные условия в аэропортах вылета.
В Толмачёво задерживается прибытие трёх рейсов из городов в Восточной Сибири. Об этом сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта.
Как рассказали в пресс-службе Толмачёво корреспонденту Сиб.фм, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Причина задержек рейсов из Восточной Сибири связана с плохими погодными условиями аэропортов вылета.
По данным сайта Flightradar24, рейс S7 5228 из Иркутска задерживается на 2 часа. Вместо 8:50 самолёт прибудет в 10:50. Прибытие рейса из Красноярска S7 5310 ожидается в 14:25 вместо 8:15. Рейс S7 5216 задерживается на три часа. Вместо 10:15 он прилетит в 13:15.
Кроме того, задерживается прибытие рейса U6 100 из московского аэропорта Домодедово.
Напомним, 30 июля рейс из Благовещенска в Новосибирск задержался на 13 часов.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей
Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев
В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное