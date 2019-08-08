Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

Фото со станицы аэропорта Толмачёво в социальной сети «ВКонтакте»

Самолёты из Братска, Иркутска и Красноярска не прибыли вовремя в Новосибирск; причина задержки – плохие погодные условия в аэропортах вылета.

В Толмачёво задерживается прибытие трёх рейсов из городов в Восточной Сибири. Об этом сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта.

Как рассказали в пресс-службе Толмачёво корреспонденту Сиб.фм, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Причина задержек рейсов из Восточной Сибири связана с плохими погодными условиями аэропортов вылета.

По данным сайта Flightradar24, рейс S7 5228 из Иркутска задерживается на 2 часа. Вместо 8:50 самолёт прибудет в 10:50. Прибытие рейса из Красноярска S7 5310 ожидается в 14:25 вместо 8:15. Рейс S7 5216 задерживается на три часа. Вместо 10:15 он прилетит в 13:15.

Кроме того, задерживается прибытие рейса U6 100 из московского аэропорта Домодедово.

Напомним, 30 июля рейс из Благовещенска в Новосибирск задержался на 13 часов.