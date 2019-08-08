Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

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Прокуратура признала непригодной для питья воду под НовосибирскомРубрика: общество
21.08.2019 16:51
Фото со страницы группы «Подслушано Ордынское» в социальной сети «ВКонтакте»
После многочисленных жалоб жителей посёлка Ордынское на качество воды районная прокуратура провела проверку; холодная вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Жители посёлка Ордынское неоднократно жаловались в различные инстанции, в том числе в СМИ, на качество питьевой воды. Районная прокуратура проверила, как администрация посёлка и ООО «Ордынское водоканализационное хозяйство» соблюдают законодательство в данном вопросе.
По сообщению сайта прокуратуры Новосибирской области было выявлено, что для хозяйственных и бытовых нужд жителей района воду добывают со второго подземного водоносного горизонта через артезианские скважины. На качество питьевой воды влияет тот факт, что водопроводы из подземных источников не оборудованы водоочистными сооружениями. По этой причине питьевая вода, поставляемая населению, не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что жёсткость воды превышает допустимый уровень, в ней превышено содержание марганца.
В отношении директора ООО «Ордынское водоканализационное хозяйство» возбуждено дело об административном правонарушении за некачественное обеспечение населения коммунальными услугами. Кроме того, в ООО «Ордынское ВКХ» и администрацию посёлка Ордынское прокуратура района направила представление об устранении нарушения законодательства.
Напомним, в ночь на 21 августа в Новосибирске обвалилась крыша в одном из домов.
Анатолий Якимов
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