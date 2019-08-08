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Обрушение строительных лесов травмировало рабочего в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 19:25

Фото с сайта shutterstock.com

Мужчина упал с высоты второго этажа; сейчас проводится проверка безопасной организации труда на строительном предприятии.

Рабочий получил травмы после падения со строительных лесов в Барнауле, сообщило сегодня, 21 августа, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина проводил фасадные работы на строительном объекте, который находился на улице Малотобольской. Во время работы строительные леса обрушились и рабочий упал с высоты второго этажа. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Специалисты хотят выяснить, соответствовали ли условия труда правилам и проверить добросовестность тех, кто отвечает за безопасность сотрудников. После проверки будет принято процессуальное решение.

 Напомним, в феврале 2019 года двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области.

 

Дарья Мелехова

Теги: строительство работа Алтайский край

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Обрушение строительных лесов травмировало рабочего в Барнауле

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сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

сегодня 19:10 Общество 0 Коммент.

Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

сегодня 18:26 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина отпустили из СИЗО вместе с женой

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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