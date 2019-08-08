Обрушение строительных лесов травмировало рабочего в Барнауле

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Мужчина упал с высоты второго этажа; сейчас проводится проверка безопасной организации труда на строительном предприятии.

Рабочий получил травмы после падения со строительных лесов в Барнауле, сообщило сегодня, 21 августа, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина проводил фасадные работы на строительном объекте, который находился на улице Малотобольской. Во время работы строительные леса обрушились и рабочий упал с высоты второго этажа. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Специалисты хотят выяснить, соответствовали ли условия труда правилам и проверить добросовестность тех, кто отвечает за безопасность сотрудников. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале 2019 года двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области.