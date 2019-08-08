Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

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Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизньРубрика: общество, проиcшествия
21.08.2019 16:44
фото с сайта http://www.kurer-sreda.ru
Муниципальное жильё – старый дом барачного типа; мать с двумя детьми не знает, что делать – прогнившая крыша дома провисла и пропускает воду, а старая проводка создаёт опасность короткого замыкания.
В доме без водопровода, туалета и ощущения безопасности в Бердске живёт целая семья – Елена Сергеевна Долгушина и двое её детей, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».
По данным издания, 64-летний дом на улице Островского, 74 ещё двадцать лет назад получила мать Елены, однако в собственность не перевела. Собственник жилья – городская администрация. За прошедшие 20 лет Елена не может припомнить, когда муниципалитет занимался ремонтом дома – и кровля, и стены ремонтировались силами и средствами жильцов.
Сегодня дом пришёл в упадок – деревянные перекрытия прогнулись, обрешётка и шифер прогнили, вода стекает по потолку. Попытки заделать проблемные участки надолго не спасают – требуется капитальный ремонт, в ином случае, считает Елена, крыша может рухнуть в любой момент. Кроме неудобств с водой, существует опасность возгорания проводки, которая также не менялась с момента строительства.
Из четырёх квартир, размещённых в доме, лишь одна находится во владении муниципалитета, все остальные в частной собственности других жильцов. В бараке на Островского нет туалета, горячей и холодной воды, отопления. За водой домочадцам приходится ходить на уличную колонку. Путь занимает около 40 минут.
В 2017 году Елена писала в мэрию заявление с просьбой сделать ремонт крыши, провести воду и срубить аварийные деревья.
«Администрация города как собственник муниципального жилья примет участие в финансировании работ по капитальному ремонту жилого дома соразмерно доли в праве собственности в принятии положительного решения остальных собственников данного жилого дома», – приводит «Курьер.Среда.Бердск» ответ чиновников.
Проведение централизованного водоснабжения к дому сочли непосильной финансовой ношей для бюджета, сославшись на «местный дефицит».
«Воду не провели, крышу не отремонтировали, но вот одно аварийное дерево из трёх спилили», — отметила Елена Долгушина.
В издании «Курьер.Среда.Бердск» решили помочь землячке в решении проблемы и обратились к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Бердска. В ответ на просьбу местного СМИ чиновник пообещал привлечь к работе необходимых специалистов и разобраться с вопросом.
Рухнет или сгорит старинный барак на улице Островского к тому моменту, как местные власти помогут семье с ремонтом, неизвестно.
Напомним, в ночь с 20 на 21 августа в одном из новосибирских домов обрушились кровля и полоток на спящую мать с ребёнком.
Александр Шпак
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Лента новостей
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