5 баллов
+16
66.26 73.5
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

сегодня 19:10 Общество 0 Коммент.

Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

сегодня 18:26 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина отпустили из СИЗО вместе с женой

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Тупая овца», «педик», «скотобаза»: как ещё представители властей оскорбляли людей

сегодня 14:44 Политика 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 16:44

фото с сайта http://www.kurer-sreda.ru

Муниципальное жильё – старый дом барачного типа; мать с двумя детьми не знает, что делать – прогнившая крыша дома провисла и пропускает воду, а старая проводка создаёт опасность короткого замыкания. 

В доме без водопровода, туалета и ощущения безопасности в Бердске живёт целая семья – Елена Сергеевна Долгушина и двое её детей, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

По данным издания, 64-летний дом на улице Островского, 74 ещё двадцать лет назад получила мать Елены, однако в собственность не перевела. Собственник жилья – городская администрация. За прошедшие 20 лет Елена не может припомнить, когда муниципалитет занимался ремонтом дома – и кровля, и стены ремонтировались силами и средствами жильцов. 

Сегодня дом пришёл в упадок – деревянные перекрытия прогнулись, обрешётка и шифер прогнили, вода стекает по потолку. Попытки заделать проблемные участки надолго не спасают – требуется капитальный ремонт, в ином случае, считает Елена, крыша может рухнуть в любой момент. Кроме неудобств с водой, существует опасность возгорания проводки, которая также не менялась с момента строительства.

Из четырёх квартир, размещённых в доме, лишь одна находится во владении муниципалитета, все остальные в частной собственности других жильцов. В бараке на Островского нет туалета, горячей и холодной воды, отопления. За водой домочадцам приходится ходить на уличную колонку. Путь занимает около 40 минут. 

В 2017 году Елена писала в мэрию заявление с просьбой сделать ремонт крыши, провести воду и срубить аварийные деревья. 

«Администрация города как собственник муниципального жилья примет участие в финансировании работ по капитальному ремонту жилого дома соразмерно доли в праве собственности в принятии положительного решения остальных собственников данного жилого дома», – приводит «Курьер.Среда.Бердск» ответ чиновников.

Проведение централизованного водоснабжения к дому сочли непосильной финансовой ношей для бюджета, сославшись на «местный дефицит». 

«Воду не провели, крышу не отремонтировали, но вот одно аварийное дерево из трёх спилили», — отметила Елена Долгушина. 

В издании «Курьер.Среда.Бердск» решили помочь землячке в решении проблемы и обратились к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Бердска. В ответ на просьбу местного СМИ чиновник пообещал привлечь к работе необходимых специалистов и разобраться с вопросом. 

Рухнет или сгорит старинный барак на улице Островского к тому моменту, как местные власти помогут семье с ремонтом, неизвестно. 

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа в одном из новосибирских домов обрушились кровля и полоток на спящую мать с ребёнком.

 

 

Александр Шпак

Теги: аварийное жилье Бердск общество

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

сегодня 19:10 Общество 0 Коммент.

Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

сегодня 18:26 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина отпустили из СИЗО вместе с женой

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

На новосибирских пунктах приёма металлолома будут искать боеприпасы

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Тупая овца», «педик», «скотобаза»: как ещё представители властей оскорбляли людей

сегодня 14:44 Политика 0 Коммент.

Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Пятёрочка» дарит новосибирцам возможность отправиться в Кению

Новая акция «Почувствуй себя по-королевски» приурочена ...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее
Image
03.02.2017

Главное - манёвры: как выселить из аварийного жилья

О том, как молодая мама двоих детей боролась за жилищные права с новосибирскими чиновник...

Читать далее

Новости по теме

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске сегодня 07:17 Потеряшка, Хогвартс и проклятый аварийный дом – итоги недели Сиб.фм 18.08.2019 Семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском 18.08.2019

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...