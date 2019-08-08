Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

фото с сайта «авито»

Почти в 2 миллиона рублей оценил житель Новосибирска свою коллекцию банкнот достоинством 10 рублей. По его словам, каждую из них он нашёл на улице.

Предложение появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито» 20 августа. Житель Новосибирска выложил фотографию пачки десятирублёвых купюр и выставил за них цену – 1,9 млн рублей.

«В детстве и по сей день на улице или где-то ещё находил деньги. И взял за правило откладывать десятирублёвые купюры. За 10 лет накопилось 124 банкноты. Своего рода коллекционирование путём случайного собирательства. Вложил в них свою душу и придал им некую энергетику, совместив её с историей своей жизни», – написал автор объявления.

Продавец подтвердил корреспонденту Сиб.фм, что решил расстаться с коллекцией, но покупателя ещё не нашёл. Однако ему уже делали предложение коллекционеры из Москвы. На сделку он решился, так как ему потребовались деньги на развитие бизнеса и содержание семьи. Кроме десятирублёвых банкнот, мужчина продаёт оптом клыки волка.

Напомним, 26 июля новосибирец за несколько миллионов выставил на продажу коллекцию бракованных монет.