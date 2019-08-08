Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

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Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартиреРубрика: общество, проиcшествия
21.08.2019 18:26
СКРИНШОТ С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Инцидент Новосибирск".
В ночь с 20 на 21 августа в квартире дома в Заельцовском районе Новосибирска обрушилась кровля и часть потолочного перекрытия; хозяйка квартиры и её 14-летний сын едва не оказались под завалом.
Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области организовали доследственную проверку по факту обрушения перекрытия потолка в квартире дома по улице 2-й Шевцовой, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщал Сиб.фм, инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 августа. Стропила деревянного перекрытия потолка в квартире полностью обрушились, когда хозяйка жилища и её 14-летний сын спали. В результате ЧП никто не пострадал, так как все люди находились в соседней комнате.
Сразу после того как о происшествии стало известно павоохранителям, на место обрушения выехали оперативники во главе с руководителем следственного отдела. На данный момент следователи проводят опрос очевидцев. В рамках проверки будет проведена строительная и трасологическая экспертиза. Кроме того следователям предстоит установить должностных лиц, ответственных за обслуживание объекта, и выяснить — по какой причине они не предотвратили ЧП.
Напомним, жители барака в Бердске боятся за свою жизнь из-за того, что дом может рухнуть или сгореть в любой момент.
Александр Шпак
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