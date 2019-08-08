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Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 18:26

СКРИНШОТ С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Инцидент Новосибирск".

В ночь с 20 на 21 августа в квартире дома в Заельцовском районе Новосибирска обрушилась кровля и часть потолочного перекрытия; хозяйка квартиры и её 14-летний сын едва не оказались под завалом. 

Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области организовали доследственную проверку по факту обрушения перекрытия потолка в квартире дома по улице 2-й Шевцовой, сообщает пресс-служба ведомства. 

Как ранее сообщал Сиб.фм, инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 августа. Стропила деревянного перекрытия потолка в квартире полностью обрушились, когда хозяйка жилища и её 14-летний сын спали. В результате ЧП никто не пострадал, так как все люди находились в соседней комнате.

Сразу после того как о происшествии стало известно павоохранителям, на место обрушения выехали оперативники во главе с руководителем следственного отдела. На данный момент следователи проводят опрос очевидцев. В рамках проверки будет проведена строительная и трасологическая экспертиза. Кроме того следователям предстоит установить должностных лиц, ответственных за обслуживание объекта, и выяснить — по какой причине они не предотвратили ЧП.

Напомним, жители барака в Бердске боятся за свою жизнь из-за того, что дом может рухнуть или сгореть в любой момент. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия проверка Новосибирск Обрушение Следком

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Лента новостей

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Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

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сегодня 18:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Афиша 0 Коммент.

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Под Новосибирском произошло землетрясение

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 21 августа: пасмурно и холодно

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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