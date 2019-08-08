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«Тупая овца», «педик», «скотобаза»: как ещё представители властей оскорбляли людей

Рубрика: политика, общество

21.08.2019 14:44

фото из архивов Сиб.фм, Станислава Жаркова из Facebook и Олега Смакотина, Виталия Милонова и Юрия Шпакова из "ВКонтакте"

Власть имущие не всегда соблюдают правила этикета и регулярно публично грубят и хамят; они оскорбляют пенсионеров, женщин и правоохранителей. 

После резонансного случая с чиновницей из Иркутской области, которая назвала пострадавших от наводнения жителей «быдлом» и «бичами», редакция Сиб.фм подготовила подборку самых громких случаев с начала 2019 года, когда чиновники и депутаты перегибали палку и невежливо обращались с людьми. 

В начале февраля глава администрации города Сибая в республики Башкортостан Рустем Афзалов упрекнул местных жителей, которые записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Автора ролика он называл «козлом» и «экскрементом», сообщает интернет-газета «Знак».

В марте 2019 глава одной из организаций Роскосмоса Станислав Жарков в переписке с пользователями «Фейсбука» назвал россиян «скотобазой».

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?» – приводит слова Станислава Жаркова паблик «Медиатехнолог». 

На фото: Станислав Жарков

Также депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев назвал «алкашами» и «тунеядцами» тех, кто получает минимальную пенсию в 8 тысяч рублей. Слова депутата приводит «Газета.ru».

29 марта питерский чиновник Олег Смакотин обозвал активиста питерского штаба Алексея Навального Федора Горожанко грубым словом, обозначающим представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, в ответ на его вопрос о судьбе закрывающегося конного клуба в Екатерингофе. На этом Олег не остановился и добавил: «Если я тебе, педик, нравлюсь, то у тебя нет шансов, потому что я предпочитаю женщин». Информация об этом появилась в издании «Бумага».

На фото: Олег Смакотин

Резонансными становились и высказывания новосибирских чиновников. В мае этого года депутат Законодательного собрания Юрий Шпаков устроил перепалку с инспектором ДПС. Шпаков так обратился к сотруднику: «Пошел на… Ты мне еще "свободен" будешь говорить. Кому ты говоришь "ты свободен"? С какой стати ты мне команды даешь? Ты кто такой? Ты научись разговаривать… Да у тебя хотелки не хватит задерживать меня».

На фото: Юрий Шпаков

После Шпакова мы не могли не вспомнить о другой памятной ситуации, когда другой депутат заксобрания Сергей Титков нецензурно обругал работников штрафстоянки. 

В начале июля губернатор Красноярского края Александр Усс грубо ответил жителям на просьбу устранить последствия подтопления: «Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть».

7 июля депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник назвал россиян «терпилоидами», которые готовы терпеть любые издевательства. Информацией поделилось информационное агентство «Курсоринфо». 

23 июля на портале Deita.ru появилась информация, что скандальный депутат Виталий Милонов предложил запретить мужчинам гулять по городу без верхней одежды и сравнил такое поведением с повадками шимпанзе.

На фото: Виталий Милонов

В ближнем зарубежье вежливость политиков тоже вызывает сомнения. На Украине в августе новоизбранный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский обозвал журналистку Ольгу Духнич «тупой овцой». Его расстроило, что Ольга сказала в интервью, что Бужанский ностальгирует по временам СССР. Оскорбление появилось в Telegram-канале мужчины.

И это только самые громкие случаи, в реальности таких ситуаций намного больше. Возможно, этому лингвистическому безобразию придёт конец, если чиновников начнут штрафовать за оскорбления людей. Такой законопроект уже был внесён в Госдуму в феврале 2019 года.

Напомним, в конце июля красноярский губернатор сообщил, что не видит смысла тушить пожары.

 

Никита Минин

Теги: власть депутат оскорбление

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