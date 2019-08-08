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Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»Рубрика: общество, культура, проиcшествия
21.08.2019 10:05
ФОТО С САЙТА https://www.ermolova.ru
В минувший вторник умерла народная артистка России – Александра Назарова; причина смерти на данный момент неизвестна.
В Москве 20 августа 2019 года скончалась актриса Александра Ивановна Назарова. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте театра имени Ермоловой, где в последние годы жизни трудилась артистка.
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», – выразили соболезнования работники театра.
Что стало причиной смерти 79-летней женщины, пока не уточняется.
За всю свою карьеру Назарова снялась более чем в 80 полнометражных фильмах и телесериалах, таких как «Граница: Таёжный роман», «Бригада», «Моя прекрасная няня». Также артистка немало времени посвятила работе актёром дубляжа.
Дату, время и место прощания сотрудники театра Ермоловой обещали сообщить позже.
Александр Шпак
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