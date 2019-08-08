Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

ФОТО С САЙТА https://www.ermolova.ru

В минувший вторник умерла народная артистка России – Александра Назарова; причина смерти на данный момент неизвестна.

В Москве 20 августа 2019 года скончалась актриса Александра Ивановна Назарова. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте театра имени Ермоловой, где в последние годы жизни трудилась артистка.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», – выразили соболезнования работники театра.

Что стало причиной смерти 79-летней женщины, пока не уточняется.

За всю свою карьеру Назарова снялась более чем в 80 полнометражных фильмах и телесериалах, таких как «Граница: Таёжный роман», «Бригада», «Моя прекрасная няня». Также артистка немало времени посвятила работе актёром дубляжа.

Дату, время и место прощания сотрудники театра Ермоловой обещали сообщить позже.