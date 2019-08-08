В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*

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Молодой мужчина в Норильске призывал местных жителей к террористической деятельности; сам преступник являлся сторонником запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю сообщили о задержании 29-летнего жителя Норильска, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, мужчина являлся активным сторонником террористической организации ИГИЛ*. С января по сентябрь 2018 года экстремист пропагандировал среди жителей города взгляды и идеи, которых придерживаются члены этой группировки, и оправдывал их преступления. Кроме того, подозреваемый призывал сограждан принять участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований «Исламского государства».

На данный момент «игиловец» находится под стражей. Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела. По закону подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе этого года сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.