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В Норильске задержали активного сторонника ИГИЛ*Рубрика: проиcшествия
21.08.2019 11:43
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Молодой мужчина в Норильске призывал местных жителей к террористической деятельности; сам преступник являлся сторонником запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».
Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю сообщили о задержании 29-летнего жителя Норильска, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.
По данным следствия, мужчина являлся активным сторонником террористической организации ИГИЛ*. С января по сентябрь 2018 года экстремист пропагандировал среди жителей города взгляды и идеи, которых придерживаются члены этой группировки, и оправдывал их преступления. Кроме того, подозреваемый призывал сограждан принять участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований «Исламского государства».
На данный момент «игиловец» находится под стражей. Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела. По закону подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в августе этого года сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
Александр Шпак
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