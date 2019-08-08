В Новосибирске резко обмелела Обь

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Специальная комиссия приняла решение о начале наполнения Новосибирского водохранилища к предстоящей зиме; уровень Оби пошёл на спад.

Новосибирцы заметили, как сильно обмелела Обь за последние несколько дней. В Обском бассейновом водном управлении Сиб.фм сообщили – всё идёт по плану. В Новосибирске начали наполнять чашу водохранилища, чтобы зимой город не испытывал дефицита с питьевой водой.

«С 19 августа Новосибирская ГЭС стала постепенно снижать уровень сбросов в нижний бьеф», – сообщил Сиб.фм начальник отдела водного хозяйства ОБВУ Владимир Мальцев.

В Обском бассейновом водном управлении также сообщили, что в данный момент основному водопользователю Оби – речному пароходству, хватает уровня воды для того, чтобы осуществлять по реке доставку грузов вниз по течению, в том числе осуществлять так называемый северный завоз.

«Если уровень воды в Оби упадёт очень низко, и речники обратятся с просьбой увеличить сброс, это будет сделано», – добавил Владимир Мальцев.

Также специалист ОБВУ сообщил Сиб.фм, что ливневые дожди, которые в последние дни идут в горах Алтая и Алтайском крае, Новосибирской области только на пользу – пришедшая вода позволит быстрее наполнить водохранилище.

Напомним, в середине июня на Новосибирской ГЭЦ был увеличен сброс из-за резкого притока воды.