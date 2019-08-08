Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

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Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряковРубрика: проиcшествия
21.08.2019 09:56
Фото со страницы группы «Новокузнецк онлайн» социальной сети «ВКонтакте»
В Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие; недалеко от Новокузнецка перевернулся грузовик, перевозящий свиней.
Курьёзное ДТП произошло в Кузбассе 20 августа. В шести километрах от города Новокузнецка водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик. По сообщению местных СМИ, в кузове находилось несколько десятков голов свиней.
Инцидент произошёл на скользкой от дождя дороге. Как пояснил водитель большегруза, у автомобиля провернулись колёса, и он съехал в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Однако, по словам очевидцев, животным повезло меньше. Несколько свиней вследствие аварии погибли.
Напомним, в конце июня спасатели достали из ямы козла.
Анатолий Якимов
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