Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

Фото со страницы группы «Новокузнецк онлайн» социальной сети «ВКонтакте»

В Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие; недалеко от Новокузнецка перевернулся грузовик, перевозящий свиней.

Курьёзное ДТП произошло в Кузбассе 20 августа. В шести километрах от города Новокузнецка водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик. По сообщению местных СМИ, в кузове находилось несколько десятков голов свиней.

Инцидент произошёл на скользкой от дождя дороге. Как пояснил водитель большегруза, у автомобиля провернулись колёса, и он съехал в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Однако, по словам очевидцев, животным повезло меньше. Несколько свиней вследствие аварии погибли.

Напомним, в конце июня спасатели достали из ямы козла.