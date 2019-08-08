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Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 09:56

Фото со страницы группы «Новокузнецк онлайн» социальной сети «ВКонтакте»

В Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие; недалеко от Новокузнецка перевернулся грузовик, перевозящий свиней.

Курьёзное ДТП произошло в Кузбассе 20 августа. В шести километрах от города Новокузнецка водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик. По сообщению местных СМИ, в кузове находилось несколько десятков голов свиней.

Инцидент произошёл на скользкой от дождя дороге. Как пояснил водитель большегруза, у автомобиля провернулись колёса, и он съехал в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Однако, по словам очевидцев, животным повезло меньше. Несколько свиней вследствие аварии погибли.

Напомним, в конце июня спасатели достали из ямы козла.

 

Анатолий Якимов

Теги: ДТП животные Кемеровская область

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Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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