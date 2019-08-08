Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе

фото и видео предоставлено ТУАД

На Советском шоссе сегодня ночью вернули пешеходный мост; грузовик с поднятым кузовом снёс его четыре года назад.

Прошедшей ночью Советское шоссе перекрывали на большом участке. Это потребовалось для того, чтобы построить новый мост для пешеходов. Чтобы поднять огромный железобетонный пролёт над Советским шоссе в районе Огурцова, ТУАД развернул масштабную операцию. Была задействована специальная тяжёлая техника. Рабочие монтировали переходную конструкцию до утра.

На данный момент работы продолжаются. Перекрытый участок Советского шоссе можно было объехать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский.

Утром 21 августа перекрытие шоссе привело к транспортному коллапсу – на объездной дороге автомобили в час пик простояли в пробке.

Напомним, 16 июля капитан прогулочного катера в Барнауле врезался в мост.