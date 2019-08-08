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Видео: пешеходный мост вернули на Советское шоссе

Рубрика: общество

21.08.2019 12:57

фото и видео предоставлено ТУАД

На Советском шоссе сегодня ночью вернули пешеходный мост; грузовик с поднятым кузовом снёс его четыре года назад.

Прошедшей ночью Советское шоссе перекрывали на большом участке. Это потребовалось для того, чтобы построить новый мост для пешеходов. Чтобы поднять огромный железобетонный пролёт над Советским шоссе в районе Огурцова, ТУАД развернул масштабную операцию. Была задействована специальная тяжёлая техника. Рабочие монтировали переходную конструкцию до утра.

На данный момент работы продолжаются. Перекрытый участок Советского шоссе можно было объехать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский. 

Утром 21 августа перекрытие шоссе привело к транспортному коллапсу – на объездной дороге автомобили в час пик простояли в пробке.

Напомним, 16 июля капитан прогулочного катера в Барнауле врезался в мост.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область мост ТУАД

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сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

«Соболям» с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

вчера 23:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

вчера 22:23 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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