Видео: “Танцующую” крышку канализационного люка сняли в Новосибирске

В сети появилось видео с необычным поведением канализационного люка; жители предположили, что подпрыгивать крышку заставляют газы.

Жители улицы Выборной в Новосибирске разместили в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” видео с необычным поведением тяжёлой чугунной крышки канализационного люка. На кадрах видно, что она подпрыгивает, словно под музыку или от каких-то ударов изнутри. Жители Выборной предположили, что крышку толкают скопившиеся газы.

“Вонь стоит на всю улицу. Дышать нечем”, — комментирует за кадром автор видео.

Также мужской голос за кадром рассказывает, что в этом месте проходит канализационный коллектор и уповает на то, что на необычное поведение люка обратят внимание коммунальные службы. Ведь в ловушке колодца со свободолюбивой крышкой могут оказаться дети, пенсионеры и автомобилисты.

Напомним, 19 августа жители Большевистской в Новосибирске пожаловались на едкий запах, который не давал уснуть.