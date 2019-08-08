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Видео: “Танцующую” крышку канализационного люка сняли в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 22:07

В сети появилось видео с необычным поведением канализационного люка; жители предположили, что подпрыгивать крышку заставляют газы. 

Жители улицы Выборной в Новосибирске разместили в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” видео с необычным поведением тяжёлой чугунной крышки канализационного люка. На кадрах видно, что она подпрыгивает, словно под музыку или от каких-то ударов изнутри. Жители Выборной предположили, что крышку толкают скопившиеся газы. 

“Вонь стоит на всю улицу. Дышать нечем”, — комментирует за кадром автор видео. 

Также мужской голос за кадром рассказывает, что в этом месте проходит канализационный коллектор и уповает на то, что на необычное поведение люка обратят внимание коммунальные службы. Ведь в ловушке колодца со свободолюбивой крышкой могут оказаться дети, пенсионеры и автомобилисты. 

Напомним, 19 августа жители Большевистской в Новосибирске пожаловались на едкий запах, который не давал уснуть. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область коммунальная авария канализация

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сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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