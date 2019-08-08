Видео: “Танцующую” крышку канализационного люка сняли в Новосибирске

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Видео: “Танцующую” крышку канализационного люка сняли в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
21.08.2019 22:07
В сети появилось видео с необычным поведением канализационного люка; жители предположили, что подпрыгивать крышку заставляют газы.
Жители улицы Выборной в Новосибирске разместили в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” видео с необычным поведением тяжёлой чугунной крышки канализационного люка. На кадрах видно, что она подпрыгивает, словно под музыку или от каких-то ударов изнутри. Жители Выборной предположили, что крышку толкают скопившиеся газы.
“Вонь стоит на всю улицу. Дышать нечем”, — комментирует за кадром автор видео.
Также мужской голос за кадром рассказывает, что в этом месте проходит канализационный коллектор и уповает на то, что на необычное поведение люка обратят внимание коммунальные службы. Ведь в ловушке колодца со свободолюбивой крышкой могут оказаться дети, пенсионеры и автомобилисты.
Напомним, 19 августа жители Большевистской в Новосибирске пожаловались на едкий запах, который не давал уснуть.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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