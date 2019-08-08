Выгоревшие леса Сибири станут степью – российские учёные

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Забайкалье признали самым пострадавшим от лесных пожаров регионом России; учёные объяснили последствия губительных пожаров.

Российские и британские учёные доказали, что последствия лесных пожаров в регионах Сибири огромные участки тайги становятся степью. Сегодня, 21 августа издание «Наука в Сибири» опубликовало результаты международного экологического исследования.

Специалисты Института леса имени Владимира Сукачёва в Красноярске проанализировали данные с британских спутников – и пришли к выводу о постепенном превращении сибирских лесов в степи. На примере Забайкальского края, где чаще всего происходят пожары, эксперты забили тревогу. По словам учёных, в России ежегодно горит около десяти миллионов гектаров леса – а восстановление занимает десятки лет.

«В Забайкальском крае частота пожаров очень высокая, один и тот же участок может прогорать два раза в год. Это достаточно уникальный регион, он очень засушливый, там мало зимних осадков, и почва не увлажняется за счет снега. Это приводит к тому, что весной регион очень сильно горит. Повторные пожары часто приводят к полной гибели деревьев и впоследствии к трансформации лесов в степи», – сообщила специалист лаборатории лесной пирологии Института леса имени Владимира Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Елена Кукавская.

Температура почвы на гарях достигает шестидесяти градусов, отчего лишь малая часть молодых деревьев выживает в жёсткой конкуренции. Степные злаки на пепелище елей и сосен мешают деревьям взойти, а появившаяся трава забирает влагу и питательные растения.

Учёные уверены, что помочь лесам можно, высаживая новые деревья. Они создадут затенение и снизят пожароопасность. Специалисты СО РАН призвали власти уделить внимание пропаганде среди населения, а также устаивать минерализованные полосы и противопожарные заграждения у ценных лесных культур.

Напомним, 12 августа новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири.