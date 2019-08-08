За сбор шишек и клюквы новосибирцам могут дать штраф

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Сроки сбора брусники, клюквы и кедровых шишек в 2019 году практически совпадают с 2018 годом; новосибирцев призывают соблюдать правила поведения в лесу.

Новосибирцы, не соблюдающие сроки сбора клюквы, брусники и кедровых шишек, получат штрафы. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили на сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

По словам специалистов, в этом году сроки, когда можно будет собирать ягоды и шишки практически совпадают с аналогичным периодом прошлого года. С 21 августа открыт сезон по заготовке брусники. Кедровые орехи можно будет начать собирать с 26 августа, а клюкву – с 9 сентября. В министерстве природных ресурсов и экологии уточнили, что ранний сбор и заготовка этих ягод и орехов может повлечь за собой повреждение ягодников и кедрача.

За несоблюдение сроков сбора дикоросов новосибирцев ждут штрафные санкции: для граждан – от 500 до 1000 рублей; для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; для юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.

В Новосибирской области идеальными местами для сбора клюквы являются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский районы, а для поездки за брусникой стоит выбрать Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский районы. Кедровые орехи же лучше всего искать в Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Кыштовском и Северном районах.

Специалисты напоминают, что ягоды и орехи можно собирать только в личных целях. В случае коммерческого сбора дикоросов придётся платить за аренду лесной площади. Запрещено использовать совки, гребни и лопаты при добыче ягод, а также колоты при сборе шишек. Это может повредить растения.

Кроме того, специалисты предупреждают, что в регионе повышенная пожароопасность, поэтому нельзя разводить костры, поджигать траву и бросать непотушенные сигареты.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирскую область контрабандой пытались провезти орехи из Казахстана.