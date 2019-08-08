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Жители аварийного дома под Новосибирском пригрозили властям голодовкой

Рубрика: общество

21.08.2019 21:10

Фото очевидцев

Оставшиеся жильцы эвакуированного дома наконец увидели заключение, что многоэтажка непригодна для проживания; жильцы соседнего дома также требуют расселения и готовы на голодовку.  

Прокуратура города Оби начала проверку по факту разрушения аварийного дома по адресу Военный городок,101. Сегодня, 21 августа жители соседнего дома №111 провели общее собрание собственников с представителями власти и сообщили о результатах Сиб.фм.

Эксперт показала официальное заключение о том, что частично эвакуированный дом полностью не соответствует требованиям безопасности к эксплуатации здания. По словам местных жителей, ранее они не видели подобных документов – в местной администрации им предлагали жить ещё 30 лет. 

На встрече был представитель экспертной организации – он объяснил местным жителям, что администрация заказала экспертизу конструкций, но не назвал конкретных сроков и предложил звонить по номеру телефона.

Жители дома по улице Военный городок, 111 пригрозили администрации голодовкой, если не будет решён вопрос о безопасности строительства детского сада и расселении аварийных домов. 

Ранее Сиб.фм подробно писал про чрезвычайную ситуацию с домами в городе Обь. В минувшую пятницу четырёхэтажный дом треснул по фасаду и его жители забили тревогу. Вскоре десятки жителей дома экстренно эвакуировали в новое здание средней школы № 2, а стройку детского сада приостановили. Мужчин и женщин поселили отдельно, одних разместили в кабинках под душевые или туалеты, другим поставили переносные кровати в классах. 

Несколько семей остались жить в расселённом доме, охраняя имущество жильцов от мародёров – вместо положенного полицейского оцепления. 

Напомним, 18 августа семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском.

Никита Манько

Теги: эвакуация чрезвычайные ситуации аварийное жилье скандалы

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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