Жители аварийного дома под Новосибирском пригрозили властям голодовкой

Фото очевидцев

Оставшиеся жильцы эвакуированного дома наконец увидели заключение, что многоэтажка непригодна для проживания; жильцы соседнего дома также требуют расселения и готовы на голодовку.

Прокуратура города Оби начала проверку по факту разрушения аварийного дома по адресу Военный городок,101. Сегодня, 21 августа жители соседнего дома №111 провели общее собрание собственников с представителями власти и сообщили о результатах Сиб.фм.

Эксперт показала официальное заключение о том, что частично эвакуированный дом полностью не соответствует требованиям безопасности к эксплуатации здания. По словам местных жителей, ранее они не видели подобных документов – в местной администрации им предлагали жить ещё 30 лет.

На встрече был представитель экспертной организации – он объяснил местным жителям, что администрация заказала экспертизу конструкций, но не назвал конкретных сроков и предложил звонить по номеру телефона.

Жители дома по улице Военный городок, 111 пригрозили администрации голодовкой, если не будет решён вопрос о безопасности строительства детского сада и расселении аварийных домов.

Ранее Сиб.фм подробно писал про чрезвычайную ситуацию с домами в городе Обь. В минувшую пятницу четырёхэтажный дом треснул по фасаду и его жители забили тревогу. Вскоре десятки жителей дома экстренно эвакуировали в новое здание средней школы № 2, а стройку детского сада приостановили. Мужчин и женщин поселили отдельно, одних разместили в кабинках под душевые или туалеты, другим поставили переносные кровати в классах.

Несколько семей остались жить в расселённом доме, охраняя имущество жильцов от мародёров – вместо положенного полицейского оцепления.

Напомним, 18 августа семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском.