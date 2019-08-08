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Business FM и журнал Status приглашают на конные бега на кубок Губернатора

Рубрика: афиша, общество

22.08.2019 18:16

Фото Business FM

Первое деловое радио Business FM и журнал Status при поддержке правительства Новосибирской области представляют одно из главных событий в мире конного спорта – бега на Кубок Губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига».

Это уникальное мероприятие в лучших традициях высшего светского общества состоится 24 августа на Новосибирском областном ипподроме.

Гостей события ждут:

- Сильнейшие спортсмены и лошади Сибирского федерального округа;

- Показательные выступления;

- Яркая зрелищная программа.

В этом году в конных соревнованиях примут участие спортсмены со всего Сибирского региона: Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края и др. Состоится парад лошадей элитных пород из частных конюшен и общероссийская выставка орловских рысаков.

Лучшие наездники получат главные награды соревнования — Приз губернатора Новосибирской области и Гран-при «Высшая лига». Кубок Гран-при «Высшая лига» изготовлен известным новосибирским художником и ювелиром Юрием Шахояном.

Открытие 24 августа в 12:00. Улица Станционная, 97.

Вход свободный.

Без возрастных ограничений.

Генеральный партнёр мероприятия — «Открытие Брокер». Это одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, которая уже более 23 лет предоставляет доступ на российские и иностранные биржи. Безупречное качество услуг и высокая надёжность подтверждается лидирующими позициями «Открытие Брокер» в профессиональных рейтингах. Современные решения для торговли на бирже, качественная аналитика, удобное мобильное приложение и первая в России программа лояльности для инвесторов — всё это «Открытие Брокер»!

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Анатолий Якимов

Теги: спорт Новосибирск

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Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

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Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

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Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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