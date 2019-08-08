Business FM и журнал Status приглашают на конные бега на кубок Губернатора

Фото Business FM

Первое деловое радио Business FM и журнал Status при поддержке правительства Новосибирской области представляют одно из главных событий в мире конного спорта – бега на Кубок Губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига».

Это уникальное мероприятие в лучших традициях высшего светского общества состоится 24 августа на Новосибирском областном ипподроме.

Гостей события ждут:

- Сильнейшие спортсмены и лошади Сибирского федерального округа;

- Показательные выступления;

- Яркая зрелищная программа.

В этом году в конных соревнованиях примут участие спортсмены со всего Сибирского региона: Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края и др. Состоится парад лошадей элитных пород из частных конюшен и общероссийская выставка орловских рысаков.

Лучшие наездники получат главные награды соревнования — Приз губернатора Новосибирской области и Гран-при «Высшая лига». Кубок Гран-при «Высшая лига» изготовлен известным новосибирским художником и ювелиром Юрием Шахояном.

Открытие 24 августа в 12:00. Улица Станционная, 97.

Вход свободный.

Без возрастных ограничений.

Генеральный партнёр мероприятия — «Открытие Брокер». Это одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, которая уже более 23 лет предоставляет доступ на российские и иностранные биржи. Безупречное качество услуг и высокая надёжность подтверждается лидирующими позициями «Открытие Брокер» в профессиональных рейтингах. Современные решения для торговли на бирже, качественная аналитика, удобное мобильное приложение и первая в России программа лояльности для инвесторов — всё это «Открытие Брокер»!

Авто-партнёр мероприятия Porsche. Porsche — мир индивидуальности, качества и стиля. Оцените богатые традиции легендарных спорткаров в «Порше Центр Новосибирск».

Официальный партнёр — Жилой комплекс «Гудимов». Это новый проект в Тихом центре от компании «Сибирьинвест». Собственный двор-сад, двухуровневый подземный паркинг и традиционно высокое качество строительства для тех, кто видит разницу в деталях.

Официальный партнёр — фитнес-клуб X-Fit. X-Fit — место силы, где собираются единомышленники. X-Fit — не просто фитнес, это образ жизни и возможность постоянного роста и развития физического и эмоционального. Адреса: улица Кирова, 23, улица Маркса, 7.

Официальный партнёр — HONKA. Это легендарные финские дома, оптимально сочетающие вековые традиции и современные технологические инновации, потому что для нас важно сделать ваш дом безопасным, долговечным и экологичным. Проекты HONKA – это безграничные архитектурные возможности и многообразные дизайнерские решения.

Официальный партнёр — МКК «Ваш инвестор». Компания «Ваш инвестор» — это современный сервис займов под залог автотранспорта, работающий на территории 12 городов России и входящий в топ-15 крупнейших микрофинансовых организаций России в сегменте залогового кредитования.

Официальный партнёр — HUNTER service, сеть автокомплексов полного цикла. Новейшее оборудование Hunter по регулировке геометрии колес. Признанный лидер в области технологии автомобильного сервиса. Адреса: Немировича-Данченко, 147/1, Гусинобродское шоссе, 58/1, Бориса Богаткова, Доватора, 11б