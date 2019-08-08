Челябинский депутат от «Единой России» убил жену на глазах троих детей

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Челябинский депутат от «Единой России» убил жену на глазах троих детейРубрика: проиcшествия
22.08.2019 09:36
фото с сайта PIXABAY.COM
Депутат горсобрания поселка Локомотивный застрелил свою жену; прокурор Челябинской области взял на личный контроль расследование убийства.
В Челябинской области депутат-единоросс горсобрания посёлка Локомотивный, главврач местной больницы Азат Зарипов расстрелял жену на глазах своих детей. Информация об этом появилась на сайте информационного агентства Ura.ru.
По предварительной версии, ночью 21 августа подозреваемый убил свою молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья. По его словам, Азат пошёл на преступление, потому что застал жену в постели с любовником. Однако правоохранительные органы установили, что посторонних в доме не было.
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин решил лично проконтролировать расследование преступления, аргументируя это тем, что убийство произошло на глазах несовершеннолетних.
Отмечается, что на время следствия членство Азата Зарипова в партии «Единая Россия» приостановлено.
Напомним, в начале августа стало известно, что томич застрелил из обреза неверную жену и её любовника.
Никита Минин
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