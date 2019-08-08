Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

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Красноярский депутат ответит перед судом за получение особо крупной взятки; свою вину он отрицает.

За вымогательство взятки в 9 миллионов рублей перед судом предстанет депутат заксобрания Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба западно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Правоохранительные органы установили, что весной 2018 года обвиняемый узнал, что некое энергоснабжающее предприятие Красноярского края несёт убытки из-за низких тарифов на тепло. Депутат заксобрания предложил директору компании свою помощь, заявив, что в его власти повлиять на повышение цен на тепловую энергию. За такую услугу обвиняемый потребовал лишь крупную сумму денег и 50 % доли уставного капитала предприятия. Также депутат пригрозил, что, если его условия не будут выполнены, он воспользуется своим авторитетом и обширными связями, чтобы создать трудности для компании.

В течение нескольких месяцев обвиняемый получил желаемое: в дополнение к 4 миллионам рублей, которые ему передали в качестве взятки, он стал владельцем половины уставного капитала фирмы, что равняется примерно 5 миллионам рублей.

Свою вину депутат полностью отрицает. Однако собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд.

Напомним, в конце июля чиновница из Алтайского края получила взятки на 2,5 миллиона рублей.