Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

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Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублейРубрика: политика, проиcшествия
22.08.2019 14:13
фото с сайта PIXABAY.COM
Красноярский депутат ответит перед судом за получение особо крупной взятки; свою вину он отрицает.
За вымогательство взятки в 9 миллионов рублей перед судом предстанет депутат заксобрания Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба западно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Правоохранительные органы установили, что весной 2018 года обвиняемый узнал, что некое энергоснабжающее предприятие Красноярского края несёт убытки из-за низких тарифов на тепло. Депутат заксобрания предложил директору компании свою помощь, заявив, что в его власти повлиять на повышение цен на тепловую энергию. За такую услугу обвиняемый потребовал лишь крупную сумму денег и 50 % доли уставного капитала предприятия. Также депутат пригрозил, что, если его условия не будут выполнены, он воспользуется своим авторитетом и обширными связями, чтобы создать трудности для компании.
В течение нескольких месяцев обвиняемый получил желаемое: в дополнение к 4 миллионам рублей, которые ему передали в качестве взятки, он стал владельцем половины уставного капитала фирмы, что равняется примерно 5 миллионам рублей.
Свою вину депутат полностью отрицает. Однако собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд.
Напомним, в конце июля чиновница из Алтайского края получила взятки на 2,5 миллиона рублей.
Никита Минин
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