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Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

Рубрика: политика, проиcшествия

22.08.2019 14:13

фото с сайта PIXABAY.COM

Красноярский депутат ответит перед судом за получение особо крупной взятки; свою вину он отрицает.

За вымогательство взятки в 9 миллионов рублей перед судом предстанет депутат заксобрания Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба западно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 

Правоохранительные органы установили, что весной 2018 года обвиняемый узнал, что некое энергоснабжающее предприятие Красноярского края несёт убытки из-за низких тарифов на тепло. Депутат заксобрания предложил директору компании свою помощь, заявив, что в его власти повлиять на повышение цен на тепловую энергию. За такую услугу обвиняемый потребовал лишь крупную сумму денег и 50 % доли уставного капитала предприятия. Также депутат пригрозил, что, если его условия не будут выполнены, он воспользуется своим авторитетом и обширными связями, чтобы создать трудности для компании. 

В течение нескольких месяцев обвиняемый получил желаемое: в дополнение к 4 миллионам рублей, которые ему передали в качестве взятки, он стал владельцем половины уставного капитала фирмы, что равняется примерно 5 миллионам рублей.

Свою вину депутат полностью отрицает. Однако собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд.

Напомним, в конце июля чиновница из Алтайского края получила взятки на 2,5 миллиона рублей.

 

Никита Минин

Теги: Красноярский край взятка депутат

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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