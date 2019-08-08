Десятки дольщиков «Новомарусино» заявили о голодовке в центре Новосибирска

Фото Александра Шпака

Молодые семьи обманутых дольщиков подписали резолюцию и готовы объявить голодовку 31 августа; собственники не готовы доплачивать по 18% с квадратного метра.

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» пригрозили властям голодовкой на митинге в центре Новосибирска. Сегодня, 22 августа люди устроили согласованную акцию протеста в сквере у театра «Глобус», по наблюдениям корреспондента Сиб.фм Александра Шпака было около ста человек.

Поводом для акции стал кризис застройщика ЖК «Новомарусино», в результате которого сотни людей остались без квартир. В июне 2019 года компания-застройщик была признана банкротом, и дольщики остались без положенного по закону жилья.

Основу протестующих составили молодые семьи, некоторые планировали получить жильё за 80% от стоимости по федеральной программе «Доступное жильё». На митинг пришли в основном женщины, некоторые – с детьми. Почти у всех дольщиков история одинаковая – в 2017 году они приобрели квартиру по договору долевой собственности в ЖК «Новомарусино», посчитав со-финансирование мэрии Новосибирска одним из гарантов стройки. Однако, после банкротства компании многие собственники недостроенного жилья уверены, что эта стройка являлась финансовой пирамидой.

Мэрия Новосибирска также вкладывала деньги в стройку – более 200 миллионов рублей из федерального бюджета должны были пойти на маневренный фонд.

«Мы хотим добиться создания строительного фонда, который будет финансировать строительство брошенных домов. Чтобы мы не добавляли к стоимости каждого квадратного метра по 18%, у нас нет таких денег. Если голодовка поможет – то я буду в ней участвовать», – сообщила корреспонденту Сиб.фм Александру Шпаку глава инициативной группы дольщиков Инна Тарасенкова.

Перед дольщиками выступила кандидат в мэры Новосибирска Наталья Пинус, пообещав поддержку. На митинге дольщики собрали подписи для резолюции к властям и пригрозили объявить голодовку в центре города уже 31 августа – накануне Дня знаний и выборов мэра Новосибирска.

Напомним, 21 августа жители аварийного дома под Новосибирском пригрозили властям голодовкой.