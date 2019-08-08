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Девушка получила перелом черепа рядом с пешеходным переходом в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

22.08.2019 10:18

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

На проспекте Карла Маркса в районе станции метро «Студенческая» произошло ДТП; пострадала девушка.

На одной из самых оживлённых магистралей Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника наехал на девушку, переходящую проезжую часть.

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса в районе станции метро «Студенческая». Как рассказал корреспонденту Сиб.фм старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков, в ДТП, которое произошло вечером 21 августа, пострадала 19-летняя девушка. По предварительным данным, со слов водителя девушка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая была госпитализирована с ушибом головного мозга и переломом черепа. 

«ДТП совершила 55-летняя женщина. С её слов, на автомобиле Toyota RAV-4 при повороте с улицы Геодезической на проспект Карла Маркса в сторону Октябрьского моста она наехала на пешехода, переходящего дорогу вне зоны пешеходного перехода», – рассказал Владислав Савченков.

Он также добавил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев. Возможно, момент ДТП попал на видеокамеру или регистратор.

Напомним, 19 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

 

Анатолий Якимов

Теги: ДТП Новосибирск происшествие

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