Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

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Выходец из села в 21 год возглавил офис «Билайна»; мужчина сознался в хищении средств из кассы на ремонт крыши дома.

Бывший руководитель офиса АО «Вымпелком» в ТЦ «Сибирский Молл» решил помочь матери отремонтировать крышу за счёт работодателя. Сегодня, 22 августа Октябрьский районный суд начал рассматривать дело о хищении в крупном размере с использованием служебного положения.

В апреле прошлого года молодой человек родом с Кузбасса устроился специалистом офиса АО «Вымпелком» («Билайн») в ТЦ «Сибирский молл», и почти через девять месяцев стал его руководителем.

Согласно материалам дела, с 11 января по 27 февраля 2019 года 21-летний руководитель, получил доступ к инвентаризации и инкассации, решил помочь своей матери. Выходец из села Кемеровской области задумал похитить наличные на ремонт ветхой крыши отчего дома, сообщили в прокуратуре. Отказавшись несколько раз от инкассации, обвиняемый забрал наличными более полумиллиона рублей, переведя большую часть суммы на карту родственницы.

«Обвиняемый написал явку с повинной, во всём сознался и попросил рассмотреть дело в особом порядке», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Напомним, в июле экс-бухгалтер парка «У моря Обского» в Новосибирске получила приговор за хищение.