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Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

Рубрика: экономика, общество

22.08.2019 19:41

Фото с сайта pixabay.com

Выходец из села в 21 год возглавил офис «Билайна»; мужчина сознался в хищении средств из кассы на ремонт крыши дома. 

Бывший руководитель офиса АО «Вымпелком» в ТЦ «Сибирский Молл» решил помочь матери отремонтировать крышу за счёт работодателя. Сегодня, 22 августа Октябрьский районный суд начал рассматривать дело о хищении в крупном размере с использованием служебного положения.  

В апреле прошлого года молодой человек родом с Кузбасса устроился специалистом офиса АО «Вымпелком» («Билайн») в ТЦ «Сибирский молл», и почти через девять месяцев стал его руководителем. 

Согласно материалам дела, с 11 января по 27 февраля 2019 года 21-летний руководитель, получил доступ к инвентаризации и инкассации, решил помочь своей матери. Выходец из села Кемеровской области задумал похитить наличные на ремонт ветхой крыши отчего дома, сообщили в прокуратуре. Отказавшись несколько раз от инкассации, обвиняемый забрал наличными более полумиллиона рублей, переведя большую часть суммы на карту родственницы.

«Обвиняемый написал явку с повинной, во всём сознался и попросил рассмотреть дело в особом порядке», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Напомним, в июле экс-бухгалтер парка «У моря Обского» в Новосибирске получила приговор за хищение.

Никита Манько

Теги: семьи коррупция Билайн карьера

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сегодня 14:36 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Учёные требуют остановить вырубку деревьев в Караканском бору

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирской области лишился дома из-за кредита

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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