6 баллов
+17
65.62 72.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

Рубрика: проиcшествия

22.08.2019 16:42

ФОТО С сайта UNSPLASH.COM

Трое человек чудом спаслись из горящего дома в Бердске; более двух с половиной часов пожарные боролись с огнём. 

Молодая семья осталась без крова после серьёзного пожара, сообщили Сиб.фм в отделе надзорной деятельности Бердска.

Инцидент произошёл вечером 21 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 21:50. Супружеская чета и трёхлетний ребёнок, находившиеся в доме, чудом успели выбраться – огонь быстро распространился на площади 63 квадратных метра. 

На борьбу с пожаром прибыли три единицы техники и 10 человек личного состава. Лишь около 12:30 спасатели закончили работу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на деревянной веранде дома. 

Несмотря на то, что никто из погорельцев не пострадал, медикам пришлось оказывать психологическую помощь семье, оставшейся без жилья.

Напомним, 18 августа в Иркутской области трое детей погибли на пожаре вместе с бабушкой. 

 

Александр Шпак

Теги: Бердск пожар происшествия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.03.2019

Пепел «Зимней вишни»

С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...

Читать далее
Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
08.02.2016

Неизвестное где-то рядом

40 неожиданных фотографий с выставки «Новосиб...

Читать далее
Image
24.09.2013

Встретимся через десять лет

Почему юные спортсмены не должны радова...

Читать далее

Новости по теме

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью сегодня 17:54 Полицейские обеспечивали арестантов якутского ИВС деликатесами и алкоголем сегодня 17:44 Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске сегодня 15:17

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона