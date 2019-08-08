Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

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Трое человек чудом спаслись из горящего дома в Бердске; более двух с половиной часов пожарные боролись с огнём.

Молодая семья осталась без крова после серьёзного пожара, сообщили Сиб.фм в отделе надзорной деятельности Бердска.

Инцидент произошёл вечером 21 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 21:50. Супружеская чета и трёхлетний ребёнок, находившиеся в доме, чудом успели выбраться – огонь быстро распространился на площади 63 квадратных метра.

На борьбу с пожаром прибыли три единицы техники и 10 человек личного состава. Лишь около 12:30 спасатели закончили работу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на деревянной веранде дома.

Несмотря на то, что никто из погорельцев не пострадал, медикам пришлось оказывать психологическую помощь семье, оставшейся без жилья.

Напомним, 18 августа в Иркутской области трое детей погибли на пожаре вместе с бабушкой.