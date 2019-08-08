Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

фото со страницы Анны Терешковой из социальной сети Facebook

Возглавила департамент мэрии Новосибирска Анна Васильевна в 2014 году; начала свою карьеру она с работы простым переводчиком.

Сегодня, 22 августа, свой день рождения отмечает глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Васильевна Терешкова.

Анна окончила НГМУ по специальности «педиатр». Однако судьбу будущий политик решила связать не с медициной: свою карьеру Терешкова начала в качестве переводчика в Сибирской контрактной корпорации.

Анна Васильевна Терешкова широко известна борьбой за современное искусство в Новосибирске. В 2001 году она стала директором частной арт-галереи «Старый город», а через десять лет при её активной поддержке появился Сибирский центр современного искусства, ставший первой независимой мультиформатной площадкой в третьем по размеру городе России.

Анна Терешкова активно участвовала в организации неоднозначной выставки Марата Гельмана "Родина", из-за которой стала объектом нападок православных активистов. Заняв в мае 2014 года пост начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, она инициировала проверку парков Новосибирска и разработку концепции их развития, с использованием успешного опыта Москвы. Одна из самых ярких публичных лиц города, несколько лет назад Терешкова пыталась массово пересадить чиновников мэрии на велосипеды.

Редакция Сиб.фм поздравляет Анну Терешкову с юбилеем и желает ей успехов во всех начинаниях. Ни одна преграда не сможет устоять перед её стремлением покорять всё новые вершины. Желаем Анне Васильевне как можно больше интересных проектов и, конечно же, профессионального и творческого роста.