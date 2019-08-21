Хищного богомола обнаружили жители Новосибирска

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Хищного богомола обнаружили жители НовосибирскаРубрика: общество
23.08.2019 08:09
Фото из группы «Подслушано Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте»
Богомола редко можно встретить в Сибири; эти насекомые не выживают при температуре ниже +18 градусов.
Фотография редкого самца богомола появилась в группе «Подслушано Новосибирск» сегодня, 22 августа. Сибиряк, который опубликовал снимок, прокомментировал, что это «некое чудо».
На фотографии оказался пятнистокрылый богомол, который занесён в Красные книги нескольких регионов России. Об этом рассказал Сиб.фм сотрудник Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.
Именно этот вид богомола – единственный, который можно встретить в Новосибирской области. Однако такое случается нечасто. Богомолы лучше приживаются на юге России.
По биологической классификации, богомолы – родственники тараканов. Они питаются насекомыми, а крупные виды, которые водятся, например, в Закавказье и Крыму, питаются также мелкими ящерицами и лягушками. Также известно, что богомолы являются скрытными хищниками: они прячутся в засаде, поджидают жертву и потом нападают.
Примечательно, что в стадии яйца богомолы не выдерживают температуру менее +18 градусов. Поэтому редко выживают в сибирских условиях.
Вопреки общепринятому мнению, богомолы не представляют опасности для человека. Они довольно агрессивны и часто сражаются не только за пищу, но и по любому другому поводу, но человеку вред причинить не могут.
Напомним, в июле 2019 года Новосибирский зоопарк заселил озеро редкими утками с голубыми клювами.
Дарья Мелехова
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