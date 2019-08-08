Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

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Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и БогашёвоРубрика: общество
22.08.2019 11:56
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Аэропорты Новосибирска и Томска вернулись к работе в штатном режиме; задержано было в общей сложности 14 рейсов.
Утренний туман осложнил работу аэропортов в двух крупнейших городах Сибири – Новосибирске и Томске.
Из Толмачёво с 7:00 утра до 9:40 не смогли вылететь рейсы в Норильск, Красноярск, Москву, Благовещенск, Ростов и Сочи. Пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе прохладительные напитки. Об этом Сиб.фм сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Несколько самолётов, которые летели в Новосибирск и не смогли сесть из-за тумана, были отправлены на запасные аэродромы. Сейчас суда возвращаются в Толмачёво.
«В прокуратуру жалоб от пассажиров не поступало. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав», – сообщила Оксана Горбунова.
Также собеседница Сиб.фм отметила, что задержки были отмечены в аэропорту Томска. С 6:40 оттуда не вылетели рейсы в Москву и Екатеринбург, на которые было зарегистрировано 398 пассажиров.
Напомним, накануне в Толмачёво задержалось прибытие трёх рейсов.
Татьяна Картавых
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