Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

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Аэропорты Новосибирска и Томска вернулись к работе в штатном режиме; задержано было в общей сложности 14 рейсов.

Утренний туман осложнил работу аэропортов в двух крупнейших городах Сибири – Новосибирске и Томске.

Из Толмачёво с 7:00 утра до 9:40 не смогли вылететь рейсы в Норильск, Красноярск, Москву, Благовещенск, Ростов и Сочи. Пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе прохладительные напитки. Об этом Сиб.фм сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Несколько самолётов, которые летели в Новосибирск и не смогли сесть из-за тумана, были отправлены на запасные аэродромы. Сейчас суда возвращаются в Толмачёво.

«В прокуратуру жалоб от пассажиров не поступало. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав», – сообщила Оксана Горбунова.

Также собеседница Сиб.фм отметила, что задержки были отмечены в аэропорту Томска. С 6:40 оттуда не вылетели рейсы в Москву и Екатеринбург, на которые было зарегистрировано 398 пассажиров.

Напомним, накануне в Толмачёво задержалось прибытие трёх рейсов.