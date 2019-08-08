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«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

Рубрика: общество

22.08.2019 15:44

фото Игоря Глушакова из социальной сети «ВКонтакте»

Житель Омской области поймал огромную щуку; вес рыбины составил 13 килограммов.

Счастливым обладателем гигантского трофея стал юный житель Омской области. Фотографию со щукой, размер которой сравним с габаритами взрослого лабрадора, Игорь Глушаков опубликовал в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вернулись с Тевриза, щуки много, берет на всё, в предпочтении были белая резина (груз 26грамм) и мепс#3 морковная. Эмоций куча, рыбалкой остались довольны, взяли один трофей!!!» – пишет удачливый рыбак (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам Игоря, поймать рыбину ему помог дядя. Вес «крокодила», как успели окрестить щуку пользователи интернета, составил 13 килограммов. 

Комментаторы поспешили поздравить омича, однако многие удивились, как такой большой «монстр» сам не утащил молодого человека на дно реки.

Напомним, 19 августа «страшнюга» из Оби удивила новосибирских рыбаков. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Омская область рыбалка

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Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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