«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

фото Игоря Глушакова из социальной сети «ВКонтакте»

Житель Омской области поймал огромную щуку; вес рыбины составил 13 килограммов.

Счастливым обладателем гигантского трофея стал юный житель Омской области. Фотографию со щукой, размер которой сравним с габаритами взрослого лабрадора, Игорь Глушаков опубликовал в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вернулись с Тевриза, щуки много, берет на всё, в предпочтении были белая резина (груз 26грамм) и мепс#3 морковная. Эмоций куча, рыбалкой остались довольны, взяли один трофей!!!» – пишет удачливый рыбак (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам Игоря, поймать рыбину ему помог дядя. Вес «крокодила», как успели окрестить щуку пользователи интернета, составил 13 килограммов.

Комментаторы поспешили поздравить омича, однако многие удивились, как такой большой «монстр» сам не утащил молодого человека на дно реки.

Напомним, 19 августа «страшнюга» из Оби удивила новосибирских рыбаков.