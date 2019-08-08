«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирцы возмутились поведением водителя; однако нашлись и те, кто счёл эти действия правомерными, так как спидометр был на нуле.

Водитель новосибирского маршрутного такси №11 играл в карты на смартфоне, сидя за рулём. Об этом сегодня, 22 августа, рассказал очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Видимо, в пробке стоит, скорость же на нуле. Как всегда, лишь бы засветиться, какой автор правильный, а все остальные – быдло», – высказался один из подписчиков.

Отметим, что пункт 2.7 правил дорожного движения РФ говорит о том, что, сидя за рулём, использовать мобильный телефон нельзя, даже если транспорт стоит в пробке.

«Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

За это водитель может получить штраф в полторы тысячи рублей.

Напомним, в августе 2019 года новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам.