«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

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«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцевРубрика: общество
22.08.2019 20:45
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Новосибирцы возмутились поведением водителя; однако нашлись и те, кто счёл эти действия правомерными, так как спидометр был на нуле.
Водитель новосибирского маршрутного такси №11 играл в карты на смартфоне, сидя за рулём. Об этом сегодня, 22 августа, рассказал очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Видимо, в пробке стоит, скорость же на нуле. Как всегда, лишь бы засветиться, какой автор правильный, а все остальные – быдло», – высказался один из подписчиков.
Отметим, что пункт 2.7 правил дорожного движения РФ говорит о том, что, сидя за рулём, использовать мобильный телефон нельзя, даже если транспорт стоит в пробке.
«Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
За это водитель может получить штраф в полторы тысячи рублей.
Напомним, в августе 2019 года новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на вызовы по пустякам.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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