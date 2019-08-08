Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

фото пресс-службы правительства новосибирской области

В честь 350-летия Государственного флага Российской Федерации мотоциклисты и автомобилисты проедутся по региону; им предстоит преодолеть 1130 километров.

В Новосибирской области 20 мотоциклов и шесть автомобилей УАЗ Patriot отправились в автопробег по районам региона. Мероприятие приурочено к празднованию 350-летия Государственного флага Российской Федерации.

Как сообщает правительство Новосибирской области, колонна проедет по маршруту Новосибирск – Ордынское – Кочки – Карасук – Купино – Татарск – Чаны – Новосибирск. Общая протяжённость пути составит 1130 километров. В каждом населённом пункте пройдут праздничные мероприятия с концертной программой, в ходе которых возложат цветы к памятникам.

«Государственный флаг олицетворяет великую историю нашего народа, нашей страны, устремлённость в будущее. Это символ нерушимой, сильной России, единения многонационального российского народа. Под Государственным флагом достигались великие свершения в разных областях жизни. На всех важнейших мероприятиях поднимается Государственный флаг – это признание того, что мы гордимся нашим символом», – отметил замгубернатора Сергей Нелюбов, который дал старт областному автопробегу.

Также в области запланировано почти 1000 различных мероприятий в честь Дня флага России. Пройдут конкурсы, концерты, викторины и выставки, на которых волонтёры будут раздавать ленточки и флажки-триколоры.

Напомним, в августе праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска.