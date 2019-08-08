Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

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Татуированный «дед» в кроссовках пропал под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
22.08.2019 19:44
Фото с сайта lizaalert.org
Мужчина пропал 1 июля в Мошковском районе; до сих пор о нём ничего неизвестно.
В Мошковском районе Новосибирской области пропал 46-летний Андрей Ёлкин, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина ушёл со станции Ояш 1 июля. До сих пор о нём ничего неизвестно.
Волонтёры уточнили, что у мужчины есть татуировка на груди, ногах и пальце руки.
Приметы: голубые глаза, русые волосы с проседью. Мужчина выглядит старше своих лет. Также у него худощавое телосложение, рост ¬ 176 сантиметров.
Подавшие ориентировку предполагают, что Андрей был одет в светлую футболку, спортивные штаны и кроссовки.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» призывают тех, кто знает что-либо о пропавшем, обратиться к инфоргу Ольге по номеру телефона 8 (953)868-79-20.
Напомним, 13 августа 2019 года пропал мужчина со шрамами на руках.
Дарья Мелехова
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