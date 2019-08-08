Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

Фото с сайта lizaalert.org

Мужчина пропал 1 июля в Мошковском районе; до сих пор о нём ничего неизвестно.

В Мошковском районе Новосибирской области пропал 46-летний Андрей Ёлкин, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина ушёл со станции Ояш 1 июля. До сих пор о нём ничего неизвестно.

Волонтёры уточнили, что у мужчины есть татуировка на груди, ногах и пальце руки.

Приметы: голубые глаза, русые волосы с проседью. Мужчина выглядит старше своих лет. Также у него худощавое телосложение, рост ¬ 176 сантиметров.

Подавшие ориентировку предполагают, что Андрей был одет в светлую футболку, спортивные штаны и кроссовки.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» призывают тех, кто знает что-либо о пропавшем, обратиться к инфоргу Ольге по номеру телефона 8 (953)868-79-20.

Напомним, 13 августа 2019 года пропал мужчина со шрамами на руках.